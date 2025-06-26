Квартальні продажі Micron зросли до рекордних 9,30 млрд дол.

26 июня 2025 г., 11:45

0

Tweet

Micron демонструє зростання виручки та прибутку, прогнозує високі показники завдяки попиту на АІ-пам'ять

Micron Technology повідомила про результати третього фінансового кварталу 2025 року, які перевершили очікування аналітиків як за прибутком, так і за виручкою.

Компанія оприлюднила сильний прогноз на наступний квартал, що свідчить про стійке зростання, зумовлене високим попитом на високошвидкісну пам'ять (HBM) у зв'язку з розвитком штучного інтелекту.

За третій фінансовий квартал 2025 року, що завершився 29 травня 2025 року, Micron зафіксувала загальну виручку у розмірі 9,30 млрд дол., що перевищило очікування ринку. Це включає рекордну виручку від DRAM у розмірі 6,90 млрд дол. та виручку від NAND у розмірі 2,30 млрд дол. Нерегульований (Non-GAAP) розбавлений прибуток на акцію склав 1,91 дол.

Виручка від сегмента центрів обробки даних більш ніж подвоїлася у річному обчисленні, досягнувши нового квартального рекорду, а дохід від HBM-пам'яті продемонстрував майже 50-відсоткове послідовне зростання. Компанія також відзначила сильне послідовне зростання у споживчо-орієнтованих кінцевих ринках, зокрема у сегменті мобільних пристроїв та ПК.

Micron прогнозує, що виручка у поточному, четвертому фінансовому кварталі, складе близько 10,7 млрд дол. (з можливим відхиленням ± 300 млн дол.), що на 38% більше, ніж 7,75 млрд дол. роком раніше, та перевищує середні оцінки аналітиків у 9,9 млрд дол.. Нерегульований розбавлений прибуток на акцію у четвертому кварталі очікується на рівні 2,50 дол. (з можливим відхиленням ± 0,15 дол.).

Голова, президент та генеральний директор Micron Technology Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) зазначив, що компанія робить "дисципліновані інвестиції для зміцнення нашого технологічного лідерства та виробничої досконалості, щоб задовольнити зростаючий попит на пам'ять, зумовлений штучним інтелектом". Він також підкреслив, що Micron "залишається лідером у галузі HBM та прагне надати нашим клієнтам пам'ять з найвищою продуктивністю для їхніх АІ-додатків". Акції компанії зросли на 51% з початку року станом на закриття торгів у середу, що відображає позитивну реакцію ринку на показники компанії та її позиції у секторі АІ.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD