Квартальная выручка Zoom из-за пандемии выросла на 169 процентов

3 июня 2020 г., 14:05

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Компания Zoom имеет всё основания считать, что ей повезло с пандемией. Угроза заражения, истинная или преувеличенная средствами массовой информации, оторвала от рабочих мест миллионы людей, многие из которых стали новыми клиентами видеосервисе Zoom.

В этот вторник, когда пришло время отчитаться о результатах первого «коронавирусного» квартала, Zoom сообщила, что её доход за этот период оказался на 169% больше, чем год назад. Вдохновлённая успешным началом года, компания также почти удвоила прогноз доходов на 2021 фискальный год в целом.

Тем не менее, акции Zoom вчера после закрытия биржи упали на 4%. Вероятно это реакция на показанные компанией более высокие, чем ожидалось расходы на облачные вычисления в связи, обусловленные необходимостью обеспечить стабильную работу видеосервиса при повышенном спросе.

Всего за трёхмесячный период, закончившийся 30 апреля, Zoom получила 328,2 млн долл. выручки или 20 центов на акцию. Рыночные аналитики в нештатной ситуации пандемии здорово промахнулись, рассчитывая всего на 202,7 млн долл. и на разводнённый доход 9 центов на акцию.

Компания также представила существенно более благоприятный для себя прогноз по всему финансовому году. Скорректированная прибыль на акцию составит 1,21–1,29 долларов вместо 42–45 центов в мартовском прогнозе, а доход — 1,78–1,80 млрд долл. вместо 905–915 миллионов.

Как и раньше, компания в этот раз не сообщила количество активных пользователей, однако аналитики из Bernstein оценивают месячное количество активных пользователей мобильного приложения Zoom в 173 миллиона (на 27 мая). В начале марта их было всего 14 миллионов если верить данным фирмы Apptopia, ведущей статистику использования приложений.

Валовая прибыль Zoom сократилась до 68,4% с 82,7% в предыдущем квартале и до 80,2% в аналогичном квартале прошлого года, поскольку она добавила вычислительные ресурсы, в том числе с Amazon Web Services, для обслуживания новых пользователей. Финансовый директор Келли Штекельберг (Kelly Steckelberg) сообщила аналитикам во вторник, что большая зависимость от сторонних облаков привела к увеличению затрат, но это было критически важно для удовлетворения потребностей новых пользователей.

Выступая на пресс-конференции, Эрик Юань (Eric Yuan), исполнительный директор Zoom, заявил, что от конкуренции на рынке видеосервисов смогут выиграть потребители. В числе конкурентов Zoom можно рассматривать Facebook с дебютировавшей в апреле функцией видеозвонков Messenger Rooms, и стартап Blue Jeans, о покупке которого объявила Verizon.

Юань также пообещал, что его компания не станет внедрять рекламные объявления в интерфейс своего видеосервиса.

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