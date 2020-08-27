Квартальная выручка Xiaomi выросла до 7,78 млрд долл.

Компания Xiaomi подвела итоги второго квартала.
Выручка производителя выросла на 3,1% до 53,54 млрд юаней (около 7,78 млрд долл).
Чистая прибыль Xiaomi достигла 4,49 млрд юаней (650 млн долл.) - за год рост почти в два раза.
И хотя продажи смартфонов в прошедшем квартале сократились на на 1,2% до 31,6 млрд юаней (4,59 млрд долл.), это весьма неплохой результат на фоне отмеченного спада в сегменте почти на 20%.
При этом выросла выручка Xiaomi от интернет-сервисов повысилась на 29% в годовом змерении до 5,9 млрд юаней (860 млн долл.). Кроме того, компания получила 3,1 млрд юаней (450 млн долл.) от рекламы — здесь рост составил 23,2%.
На волне сообщений про итоги квартала акции Xiaomi выросли в цене до максимального значения с июля 2018 года. Как отмечает Bloomberg, рост с начала года ценных бумаг компании составил 78%.
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