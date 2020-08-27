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Квартальная выручка Xiaomi выросла до 7,78 млрд долл.

27 августа 2020 г., 17:18

Компания Xiaomi подвела итоги второго квартала.

Выручка производителя выросла на 3,1% до 53,54 млрд юаней (около 7,78 млрд долл).

Чистая прибыль Xiaomi достигла 4,49 млрд юаней (650 млн долл.) - за год рост почти в два раза.

И хотя продажи смартфонов в прошедшем квартале сократились на на 1,2% до 31,6 млрд юаней (4,59 млрд долл.), это весьма неплохой результат на фоне отмеченного спада в сегменте почти на 20%.

При этом выросла выручка Xiaomi от интернет-сервисов повысилась на 29% в годовом змерении до 5,9 млрд юаней (860 млн долл.). Кроме того, компания получила 3,1 млрд юаней (450 млн долл.) от рекламы — здесь рост составил 23,2%.

На волне сообщений про итоги квартала акции Xiaomi выросли в цене до максимального значения с июля 2018 года. Как отмечает Bloomberg, рост с начала года ценных бумаг компании составил 78%.


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