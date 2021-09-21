 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1282)

12.09 - 19.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальная выручка ведущих fabless-компаний достигла 30 млрд долл.

21 сентября 2021 г., 11:05
+11
голос
Квартальная выручка ведущих fabless-компаний достигла 30 млрд долл.

По оценкам TrendForce, на фоне потенциальной проблемы с нехваткой производственных мощностей и стабильным увеличением отпускных цен на чипы, общая выручка десяти крупнейших полупроводниковых компаний категории «fabless» выросла почти на 61% «YoY», до 29,8 млрд долл.

Тайванские компании, в частности MediaTek и Novatek, отчитались ростом свыше 95%, а лидером Тор-10 по темпам развития оказалась AMD, выручка которой «год к году» увеличилась почти на 100%. Последняя беспрерывно росла благодаря многим направлениям — от сравнительно новых для себя чипов к игровым консолям, до все более востребованных серверов на базе процессоров AMD. Причем, выручку в серверном направлении fabless-чипмйекер сумел нарастить на 183% «YoY».

Благодаря чипам для большинства флагманских смартфонов, в особенности 5G-моделей, а также IoT-продуктам, лидерство в личном зачете сохранила Qualcomm. Причем, доходы от IoT-бизнеса оказались для компании главным двигателем квартала при объеме в размере 1,4 млрд долл.

Доходы Nvidia от игровых карт и решений для ЦОД выросли на 91,1% и 46% соответственно. В частности, стабильно высокий спрос на игровые карты класса High-End со стороны майнеров криптовалют позволил компании закрепиться на второй позиции и вплотную приблизиться к отметке квартальной выручки в 6 млрд долл.

Третья позиция Broadcom стала следствием устойчивого интереса к проводным и беспроводным сетевым продуктам. В частности, массовое строительство базовых станций 5G привело к увеличению спроса на высокоскоростные Ethernet-контроллеры компании, а выпуск новых 5G-смарфтонов High-End заметно повысил спрос на чипы Wi-Fi 6E.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  