Квартальная выручка ведущих fabless-компаний достигла 30 млрд долл.

21 сентября 2021 г., 11:05

+11

голос Tweet

По оценкам TrendForce, на фоне потенциальной проблемы с нехваткой производственных мощностей и стабильным увеличением отпускных цен на чипы, общая выручка десяти крупнейших полупроводниковых компаний категории «fabless» выросла почти на 61% «YoY», до 29,8 млрд долл.

Тайванские компании, в частности MediaTek и Novatek, отчитались ростом свыше 95%, а лидером Тор-10 по темпам развития оказалась AMD, выручка которой «год к году» увеличилась почти на 100%. Последняя беспрерывно росла благодаря многим направлениям — от сравнительно новых для себя чипов к игровым консолям, до все более востребованных серверов на базе процессоров AMD. Причем, выручку в серверном направлении fabless-чипмйекер сумел нарастить на 183% «YoY».

Благодаря чипам для большинства флагманских смартфонов, в особенности 5G-моделей, а также IoT-продуктам, лидерство в личном зачете сохранила Qualcomm. Причем, доходы от IoT-бизнеса оказались для компании главным двигателем квартала при объеме в размере 1,4 млрд долл.

Доходы Nvidia от игровых карт и решений для ЦОД выросли на 91,1% и 46% соответственно. В частности, стабильно высокий спрос на игровые карты класса High-End со стороны майнеров криптовалют позволил компании закрепиться на второй позиции и вплотную приблизиться к отметке квартальной выручки в 6 млрд долл.

Третья позиция Broadcom стала следствием устойчивого интереса к проводным и беспроводным сетевым продуктам. В частности, массовое строительство базовых станций 5G привело к увеличению спроса на высокоскоростные Ethernet-контроллеры компании, а выпуск новых 5G-смарфтонов High-End заметно повысил спрос на чипы Wi-Fi 6E.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!