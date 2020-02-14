Квартальная выручка Nvidia выросла на 41% до 3,11 млрд долл.

14 февраля 2020 г., 13:35

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Nvidia объявила итоги работы в четвертом квартале 2020 финансового года, который завершился 26 января. Выручка компании достигла 3,11 млрд долл., что на 41% больше в годовом сравнении. Как отмечается, основным драйвером роста выступил высокий спрос в игровом и серверном сегменте.

Продажа графических процессоров всех типов принесла Nvidia 2,77 млрд долл. за квартал, что на 40% больше аналогичного периода предыдущего года. Несмотря на снижение спроса на компоненты для игровых приставок, выручка от реализации процессоров Tegra увеличилась на 47% до 331 млн долл.

Игровой сегмент принес компании 1,49 млрд долл., показав рост на 56%. Выручка в сегменте средств профессиональной визуализации выросла на 13% до 331 млн долл.

Выручка от компонентов для центров обработки данных достигла рекордных 968 млн долл., увеличившись в годовом сравнении на 43%. В компании отмечают возросший интерес к их продукции со стороны крупных облачных игроков и представителей вертикально интегрированных отраслей.

Автомобильный сегмент обеспечил выручку на уровне 163 млн долл. за квартал, оставшись на уровне прошлого года. В сегменте OEM выручка выросла на 31% до 152 млн долл. благодаря спросу на графические карты начального уровня со стороны сборщиков ПК.

Годовая выручка компании сократилась на 7% до 9,47 млрд долл.

На первый квартал текущего года Nvidia выручку на уровне 3 млрд долл.

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