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Квартальная выручка НР выросла до 15,65 млрд долл.

26 февраля 2021 г., 17:35
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Компания HP Inc. сообщила о результатах за первый квартал финансового года, которые превзошли ожидания аналитиков.

Генеральный директор производителя Энрике Лорес назвал квартал «исключительным началом года с высокими доходами, прибылью и ростом показателей на акцию». «Сила нашего портфолио и разнообразие бизнесов определяют нашу эффективность и хорошо позиционируют HP в будущем», добавил он.

Выручка за квартал, закончившийся в декабре, выросла до 15,65 млрд долл., чистую прибыль зафиксирована в размере 92 центов на акцию.

Аналитики ожидалм 15 млрд долл. и 66 центов на акцию.

HP сообщила, что ее подразделение Personal Systems по продаже ПК увеличило выручку на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,6 млрд долл. В потребительском сегменте рост составил 34%. По данным HP, общее количество единиц проданной техники выросло на 15%, при этом продажи ноутбуков выросли на 33%, а  настольных ПК снизились на 23%. Продажи Chromebook увеличились в четыре раза за квартал, составив 16% от проданных устройств в группе.

В группе печати HP продажи также выросли на 7% до 5 млрд долл. Продажи компании в штучном выражении выросли на 16%, что касается потребительских устройств - на 18%, а коммерческие остались прежними.

Операционная прибыль HP увеличилась до 9,4% от выручки по сравнению с 8,1% годом ранее.

В текущем квартале компания прогнозирует прибыль на акцию в диапазоне от 84 до 90 центов.

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