Квартальная выручка IBM вновь сократилась

22 января 2021 г., 16:21

Компания IBM сообщила о результатах в прошедшем квартале.



Выручка производителя составила 20,4 млрд долл., что на 6,5% меньше в годовом сравнении. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 20,75 млрд долл.



Однако квартальная скорректированная прибыль превысила ожидания биржевых аналитиков, которые предполагали 1,79 долл. на одну акцию, а оказалось 2,07 долл.



По сравнению с прошлым годом за тот же период чистая прибыль сократилась с 3,67 до 1,36 млрд долл.



Этот же тренд отмечается и в отношении прибыли за год — с 9,44 млрд долл. до 5,5 млрд долл. против аров в 2019-м.



Выручка IBM по итогам года сократилась на 4,6%, до 73,62 млрд долл.



Направление Systems (все аппаратные платформы) показало падение на 17,8% в минувшем квартале, заработав 2,5 млрд долл.



Даже Cloud & Cognitive Software (куда входит и Red Hat) за квартал заработало на 4,5% меньше - 6,8 млрд долл.

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