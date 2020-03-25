Квартальная выручка Accenture достигла 11,1 млрд долл.

25 марта 2020 г., 11:48

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Компания Accenture представила результаты за второй квартал своего 2020 финансового года, который завершился в феврале.



Как сообщается, квартальная выручка составила 11,1 млрд долл., что выше прошлогоднего показателя на 7%. Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 10% по сравнению со вторым кварталом прошлого года — до 1,91 долл.



Операционная прибыль увеличилась в годовом сравнении на 7% до 1,49 млрд долл.



Коммуникации, медиа и технологии принесли 2,24 млрд долл. (прирост на 4%), услуги для организаций финансового сектора - 2,09 млрд (2%), здравоохранение и государственные услуги - 1,95 млрд (14%), природные ресурсы - 1,70 млрд (4%).



Отмечается, что новые заказы за квартал принесли компании 14,2 млрд долл., из которых 7,2 млрд пришлись на консалтинговое направление и 7 млрд — на услуги аутсорсинга.



«Сегодня мир стоит перед лицом глобального кризиса в области здравоохранения и значительных потрясений в глобальной экономике. Я невероятно горжусь тем, как наша команда — руководство и все сотрудники — сплотились, чтобы обеспечить безопасность и благополучие друг друга, продолжая при этом работать с нашими клиентами в это сложное время. Мы уверенно закрыли первую половину финансового года, продемонстрировав отличные результаты, завоевав значительную долю рынка и продолжая успешно реализовывать нашу стратегию роста. Теперь мы сосредоточимся на том, чтобы помочь клиентам ориентироваться в текущей ситуации и добиваться успеха в этот неопределенный период, и будем продолжать инвестировать в бизнес и людей в долгосрочной перспективе», заявила Джули Свит, генеральный директор Accenture.

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