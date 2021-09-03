Квартальная прибыль HPE превзошла ожидания

3 сентября 2021 г., 14:17

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В четверг HPE представила результаты за квартал и показала лучшую, чем ожидалось, прибыль.



Руководство компании заявляет, что ее стратегия перехода от периферии к облаку способствует росту бизнеса.



Выручка компании в третьем квартале составила 6,9 млрд долл., что на 1% больше, чем год назад, а прибыль на акцию без учета GAAP составила 47 центов на акцию.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 42 цента на акцию при выручке в 6,93 миллиарда долларов.



HPE сообщила, что выручка от вычислений и критически важных систем составила 741 млн долл. Выручка от систем хранения составила 1,2 млрд долл., что на 4% больше, чем в год назад. В этом сегменте выручка Nimble выросла на 10%, а выручка от продуктов All Flash Array Storage выросла более чем на 30%.



Между тем, продажи по направлению Intelligent Edge составили 867 млн долл., что на 27% больше, чем годом ранее. Выручка от финансовых услуг выросла до 844 млн долл., что на 4% больше в годовом сравнении.



Антонио Нери (Antonio Neri), президент и главный исполнительный директор Hewlett Packard Enterprise, заявил, что в третьем квартале у компании был значительный рост заказов, увеличилась рентабельность и рекордный свободный денежный поток.



«Воздействие пандемии продолжает ускорять переход, который мы предсказывали много лет назад, к миру, ориентированному на периферию, облака и управление данными. Сейчас, более чем когда-либо, компаниям требуется безопасное подключение, быстрая аналитика на основе данных и опыт работы в облаке. Мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся. Цифровая трансформация больше не является приоритетом, а стала стратегической необходимостью", - добавил Нери.

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