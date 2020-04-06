Квартальная прибыль BlackBerry оказалась лучше, чем ожидалось

6 апреля 2020 г., 17:35

BlackBerry сообщила о доходах в четвертом квартале, который завершился 29 февраля.



Квартальный доход компании вырос на 13% в годовом исчислении до 282 млн долл. Прибыль BlackBerry достигла 9 центов на акцию, аналитики ожидали 4 центов.



Генеральный директор Джон Чен заявил, что у BlackBerry был стабильный финансовый 2020 год, компания выпустила 30 новых продуктов. Напомним, что ранее известная своими мобильными устройствами, канадская компания превратилась в разработчика программного обеспечения QNX, Cylance и Spark.



Чен также отметил, что бизнес компании, связанный с IoT, заметно пострадал из-за COVID-19. Платформа BlackBerry QNX является весьма востребованной среди автопроизводителей, и заказы на нее сократились.



За четвертый квартал подразделение безопасности BlackBerry Cylance получило 43 млн долл. выручки, а направление IoT - 127 млн долл.



Компания завершила квартал с денежными средствами и эквивалентами в размере 990 млн долл.



За весь финансовый 2020 год BlackBerry получила доход на уровне 1,04 млрд долл., это на 15% больше, чем год назад. Однако эти показатели сопровождались чистым убытком в 32 цента на акцию.

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