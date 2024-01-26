26 января 2024 г., 8:25

Мінцифри призиває допомогти Силам оборони швидше повернути українські міста, що окуповані рф - купуйте нові військові облігації в Дії, щоб підтримати військових й економіку та отримати прибуток!



Що таке військові облігації? Цінні папери, які ви купуєте та після закінчення терміну їх дії отримуєте кошти назад з відсотками. Гроші з облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для наших військових. А ще — на заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати.



Деталі по військовим облігаціям.

Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024

Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024

Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025

Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025



Нові облігації вже доступні в застосунку «Дія» - заходьте та інвестуйте в перемогу!

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