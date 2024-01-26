 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Купуйте нові військові облігації в «Дії»!

26 января 2024 г., 8:25

Мінцифри призиває допомогти Силам оборони швидше повернути українські міста, що окуповані рф - купуйте нові військові облігації в Дії, щоб підтримати військових й економіку та отримати прибуток!

Що таке військові облігації? Цінні папери, які ви купуєте та після закінчення терміну їх дії отримуєте кошти назад з відсотками. Гроші з облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для наших військових. А ще — на заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати.

Деталі по військовим облігаціям.
Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024
Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024
Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025
Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025

Нові облігації вже доступні в застосунку «Дія» - заходьте та інвестуйте в перемогу!

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  