Куди мігрувати з російських CRM? HubSpot CRM - безкоштовна альтернатива 

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Сьогодні для багатьох українських компаній перехід з російських CRM на альтернативні програми інших розробників став моральним обов'язком та невідкладною потребою. Міграція з Bitrix24 та amoCRM на HubSpot CRM. 4 кроки, які допоможуть швидко, надійно та безпечно імпортувати ваші дані

Причини міграції очевидні:

1. Патріотизм та принципова відмова від всього, що має коріння та зв'язки з країною агресором.

2. Купівля CRM російських розробників є прямим фінансуванням економіки агресора.

3. Імпорт персональних даних та конфіденційної інформації з російський CRM в надійні системи, які будуть захищені від доступу РФ.

4. Доступ до цінних даних та сервісів в будь-який момент може бути заблокованим та недоступним внаслідок санкцій російських компаній-розробників CRM.

Альтернативою російським CRM може бути відома CRM американської компанії HubSpot.

Чому саме CRM HubSpot?

Потужні можливості платформи в пакеті Free

HubSpot CRM має безкоштовні інструменти для ваших команд маркетингу, продажів та підтримки: можливість створювати до 1 млн. контактів без обмежень на дані користувачів та клієнтів, управління угодами та завданнями, відстеження електронної пошти та сповіщення про взаємодію, шаблони електронних листів, спільний доступ до документів, інтеграція з сайтом, живий чат, звіти тощо. Незалежно від розміру вашого бізнесу платформа CRM HubSpot масштабується відповідно до ваших потреб.

Швидкий та простий імпорт

Перенести ваші дані в HubSpot дуже просто. Всі свої записи з поточної системи ви можете імпортувати в HubSpot за допомогою кількох кліків. Немає необхідності працювати з даними: HubSpot дедуплікує ваші записи по ряду критеріїв, тож ваша база даних буде чистою й організованою з самого початку. Крім того, ви можете створювати власні властивості, щоб ваші дані відповідали налаштуванням вашої компанії та специфіці вашого бізнесу.

Усі ваші дані в одному місці

Всі свої дані ви можете імпортувати за один раз. Контакти, компанії, пропозиції, квитки та інше в HubSpot відразу й зв’яжіть їх за допомогою простого зіставлення стовпців. Ручні асоціації не потрібні.

Частина даних заповнюється автоматично

HubSpot CRM автоматично заповнює нові записи про контакти, компанії та угоди додатковими деталями зі своєї бази даних про понад 20 мільйонів компаній. Все що вам потрібно, це корпоративна електронна адреса потенційного клієнта. З CRM HubSpot ви витрачатимете менше часу на пошук інформації про потенційних клієнтів і компанії, а більше часу на спілкування зі своїми клієнтами.

Легкий та швидкий експорт

У разі, якщо з якихось причин ви вирішите змінити HubSpot та мігрувати в іншу CRM, це можна зробити в декілька кліків. Ваші дані належать тільки вам.

Перш ніж розбиратися, які є варіанти переміщення ваших даних в CRM HubSpot, давайте для початку розглянемо як структурована CRM HubSpot.

Як структуровані дані в HubSpot?

У HubSpot як у більшості CRM дані зберігаються на основі об’єктів. Об’єкт – це тип запису, який зберігає певну категорію інформації. На даному об’єкті дані розміщуються у властивостях (properties), які надають конкретні характеристики об’єкта, що містить їх.

HubSpot CRM побудовано навколо чотирьох стандартних об’єктів: Контакти, Компанії, Угоди та Тікети.

Кожен із них містить різні типи даних і може бути пов’язаний певним чином з іншими трьома. Перш ніж йти далі, важливо чітко зрозуміти що собою являють ці чотири стандартні об’єкти.

Контакти (Contacts)

Це особи, з якими ви спілкуєтесь або плануєте спілкуватися. Ті, кому ви будете телефонувати та надсилати електронні листи, щоб розпочати, продовжити чи підтримувати ділові стосунки. У записі кожного контакту зберігається така інформація, як ім’я, прізвище, електронна адреса та номер телефону. Він також містить історію того, коли та хто останній контактував із контактом.

Кожен контакт може бути пов’язаний лише з однією компанією, але може бути пов’язаний із кількома угодами та/або тікетами.

Компанії (Companies)

Компанії – це підприємства, де працюють ваші контакти. У вас може бути кілька контактів, з якими ви спілкуєтеся, і які працюють в одній компанії. У записі компанії зберігається така інформація, як назва, домен, галузь та номер телефону компанії. Тут ви також можете зберігати іншу детальну інформацію, наприклад, у якому місті розташована компанія, кількість співробітників, інформацію про доходи тощо.

Компанії можуть мати кілька пов’язаних контактів, угод та/або завдань.

Угоди (Deals)

Угоди використовуються для керування процесом продажу та відстеження доходу, пов’язаного з потенційними продажами. Стадії угоди реалізуються через етапи, починаючи з початку процесу продажу і закінчуючи власне успішним продажем (Закрита виграна) чи ні (Закрита втрачена). У записі про угоду зберігається сума потенційного продажу, коли очікується закриття продажу, хто керує продажем тощо.

Кожна угода може бути пов’язана лише з однією компанією, але може бути пов’язана з кількома контактами.

Тікети (Tickets)

Тікет – це фіксація взаємодії вашої сервісної служби в клієнтами. Тікети переміщаються по етапах, від "створених" до "закритих". У тікетах зберігається така інформація, як джерело звернення, час до першої відповіді агента, час закриття заявки тощо.

Тікети можуть бути пов’язані з будь-яким контактом, компанією та/або угодою. Вони можуть бути пов’язані лише з одним об’єктом або з будь-якою комбінацією.

Які варіанти імпорту даних в CRM HubSpot?

Є кілька методів перенесення даних в CRM HubSpot.

Найкращий з них залежить від типу даних, які ви маєте, і доступних вам внутрішніх ресурсів (команда спеціалістів, компетенції, час тощо).

Нижче ми подаємо основні варіанти перенесення даних в CRM HubSpot, а також переваги та обмеження кожного з них.



1. Завантаження файлів імпорту

Плюси

Найпростіший варіант імпорту даних

Можна зробити самостійно або за підтримки партнера

Мінуси

Завдання (таски) чи попередні взаємодії з клієнтами (нотатки, дзвінки, електронні листи) не можна імпортувати за допомогою файлів.



2. Робота з API

Плюси

Можна імпортувати дані до всіх об’єктів, в т.ч. і завдання (таски) та взаємодію з клієнтами (нотатки, дзвінки, електронні листи) з попередньої CRM.

Мінуси

Більш складний технічний варіант міграції

Потрібен бути внутрішній ресурс розробників та компетенції



3. Синхронізація даних з вашою попередньою CRM

Плюси

Можна імпортувати основні об’єкти (Контакти, Компанії, Угоди, Тікети), а в деяких випадках і взаємодію з клієнтами (нотатки, дзвінки, електронні листи).

Мінуси

Не всі CRM мають синхронізацію з HubSpot та доступні на HubSpot App Marketplace.



4. Інтеграція з Salesforce

Плюси

Нативна інтеграція. Можна імпортувати дані до всіх об’єктів

Мінуси

Усі об’єкти мають бути пов’язані з контактом або лідом Salesforce. Усі контакти та ліди повинні мати адресу електронної пошти. Потрібна підписка на HubSpot Marketing або HubSpot Sales Pro.



Якщо ваші дані занадто складні, щоб поміститися у файл .csv., якщо у вас немає досвіду міграції з однієї CRM на іншу, якщо ваша команда зараз зайнята, не хвилюйтеся, команда Softprom допоможе перенести ваші дані за вас.

Зазвичай для успішної міграції ваших даних в HubSpot нам достатньо 4 кроки:

1. Перевіряємо вашу поточну систему та структуру даних в CRM, визначаємо дані, які потрібно перенести.

2. Розробляємо стратегію імпорту, зіставляємо ваші дані з властивостями HubSpot, визначаємо технічний підхід до міграції та необхідний час для реалізації проекту.

3. Виконуємо тестову міграцію, щоб перевірити правильність підходу.

4. Здійснюємо повну міграцію, після чого ви далі самостійно працюєте в CRM HubSpot.

Нижче наші сертифікати

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист