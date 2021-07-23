Крупнейшая онлайн-угроза?

23 июля 2021 г., 18:35

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Компьютерное вымогательство является одной из ключевых угроз современности, по мнению Линди Кэмерон (Lindy Cameron), руководителя «Национального центра кибер-безопасности» Великобритании. Данная структура защищает свою страну от кибер-угроз, включая атаки со стороны иностранных государств. Однако в недавнем выступлении ее шеф заявила, что шифровальщики представляют собой самую непосредственную угрозу и имеют наиболее разрушительный потенциал. «Для подавляющего большинства граждан и предприятий Великобритании, а также сервис-провайдеров, обслуживающих объекты национальной инфраструктуры и государственные структуры, ключевой угрозой являются не [иностранные] государства, а кибер-преступники», – цитирует Panda Security.

Кибер-войны нацелены на критические объекты национальной инфраструктуры, такие как транспорт или энергосистема, нарушение работы которых способно вызвать хаос в атакуемой стране. Кибер-преступники имеют сильную финансовую мотивацию, и они все чаще используют шифровальщики для атаки на предприятия и физические лица с целью вымогательства денег.

Шифровальщики (ransomware) в настоящее время предпочтительное для злоумышленников оружие, потому что его легко распространять, и оно весьма эффективно. Блокируя доступ к важным данным, хакеры знают, что пострадавшие компании и персоны оказываются перед трудным выбором – заплатить выкуп или рисковать потерять свои файлы навсегда.

Кибер-преступники тщательно нацеливают свои атаки для достижения наибольшего эффекта. Крупные компании остаются наиболее популярными целями. Потому что они способны заплатить миллионные выкупы. Тем не менее, небольшие компании и физические лица также подвергаются значительному риску – хакеры просто требуют меньший выкупа, который жертва сможет заплатить с большей вероятностью.

Хотя Линди Кэмерон не упоминала напрямую, но настаивала на том, что национальные правительства должны играть активную роль в оказании помощи в борьбе с кибер-преступностью. По ее мнению, многие атаки шифровальщиков запускаются из бывших советских республик, включая Россию. Хотя официально преступная деятельность против иностранных государств не поощряется, она считает, что власти стран бывшего СССР зачастую игнорируют эту проблему. «Преступники не существуют в вакууме. Они часто поддерживаются государством, а потому действуют безнаказанно», – пояснила она.

Кэмерон также призвала британское правительство предпринять дополнительные усилия для укрепления информационной безопасности. Она предложила подход с мобилизацией усилий всего правительства, который необходим для повышения кибер-устойчивости и принятия дипломатической позиции, укрепляющей взаимопонимание с теми странами, которые, по ее словам, укрывают кибер-преступников. За этим последовала просьба о «самых решительных действиях уголовного правосудия для тех, кого мы обвиняем».

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