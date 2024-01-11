Круговий голографічний дисплей допоможе водієві

11 января 2024 г., 17:25

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Використання інтелектуальних помічників у керуванні автомобілем - один із найперспективніших напрямків сучасної ІТ-сфери.



Здавалося б, ще недавно головним помічником у поїздках були паперові карти, які вже успішно витіснили навігатори. Схоже, що наступним етапом розвитку в цьому напрямку можуть стати кругові голографічні дисплеї, які в реальному часі відображають ситуацію навколо автомобіля. Над таким проєктом працюють дослідники з Університетів Кембриджа, Оксфорда та Університетського коледжу Лондона (UCL) спільно з Google. Створюване ними рішення дає змогу виводити на голографічний дисплей дані з лазерного 3D-сканера і LiDAR для створення 3D-представлення вулиць Лондона.

Система може проектувати голографічні зображення дорожніх перешкод, прихованих з поля зору водія, що збігаються з реальним об'єктом за розміром і відстанню. Наприклад, дорожній знак, закритий від огляду великою вантажівкою, буде відображатися у вигляді 3D-голограми, щоб водій точно знав, де розташований знак і яку інформацію він відображає.



"Ідея наголовного дисплея полягає в тому, щоб тримати очі водія піднятими, адже навіть частки секунди, коли він не дивиться на дорогу, достатньо для аварії", - каже дослідниця Яна Скірнєвськая (Jana Skirnewskaja) з інженерного факультету Кембриджа. "Однак, оскільки це двовимірні зображення, що проектуються на невелику ділянку лобового скла, водій може дивитися на зображення, а не на дорогу перед собою".

"Ми хочемо проектувати інформацію в будь-якому місці в полі зору водія, але так, щоб вона не була пригнічувальною і не відвертала", - сказала вона. "Ми не хочемо надавати інформацію, яка не має прямого стосунку до поточного завдання водіння".



Дослідники протестували систему, просканувавши Малет-стріт у кампусі UCL у центрі Лондона. Інформацію з хмари точок LiDAR було перетворено на багатошарові 3D-голограми, що складаються з 400 тис. точок даних. Концепція проєктування оцінки перешкод на 360° для водіїв була заснована на ретельній обробці даних, що забезпечує чітку видимість глибини кожного об'єкта.

Дані хмари точок, зібрані за допомогою лазерного 3D-сканера, перетворюються на багатошарові об'єкти 3D-поля відтворення, що складаються з 400 тис. точок. Для створення голограм у реальному часі використовували графічний процесор, що дало змогу в 16,6 раза скоротити час обробки порівняно з CPU, а голографічні проєкції було отримано за допомогою просторового модулятора світла (SLM) (3840×2160 px) і віртуальних лінз Френеля. Це дало можливість збільшити поле зору водія до 25×36 мм.



Важливо, що сканування може надавати динамічну інформацію, оскільки ситуація на жвавих вулицях постійно змінюється.



"Зібрані нами дані можна передавати та зберігати в хмарі, щоб до них мали доступ усі водії, які проїжджають повз, - це як складніша версія навігаційних застосунків, які ми використовуємо щодня для отримання інформації про дорожні обставини в режимі реального часу", - каже Скирневська. "Таким чином, система динамічна і може адаптуватися до мінливих умов, коли небезпека або перешкоди переміщаються по вулиці".

Ключова розробка полягає в забезпеченні огляду на 360° шляхом вибору точок даних з окремих сканів конкретних об'єктів, як-от вантажівки або будівлі, що дає змогу проводити комплексну оцінку дорожніх небезпек.



"Ми можемо сканувати до 400 тис. точок даних для одного об'єкта, але це доволі багато інформації та ускладнює процес сканування, вилучення та проєктування даних про цей об'єкт у реальному часі", - каже Скирневська. "Усього 100 точок даних дають нам змогу дізнатися, що це за об'єкт і якого він розміру. Нам потрібно отримати достатньо інформації, щоб водій знав, що його оточує".



Наразі дослідники співпрацюють з Google, щоб розробити технологію і протестувати її в реальних автомобілях. Вони сподіваються провести дорожні випробування, як на громадських, так і на приватних дорогах, у 2024 році.

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