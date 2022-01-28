 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 3 (1297)

16.01 - 23.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Перепроизводство полупроводников уже на горизонте?

28 января 2022 г., 18:05
0 
 

Пока с полок магазинов электроники как горячие пирожки улетают ноутбуки, для производства которых пока не хватает процессоров и графики, аналитики уже предупреждают о грядущем кризисе перепроизводства полупроводниковых компонентов.

С таким заявлением выступил аналитик Малкольм Пенн (Malcolm Penn), CEO Future Horizons, который считает, что рецессия ожидается в период с IV кв. 2022 г по I кв. 2023 г. По его расчетам,  полупроводниковая индустрия должна прирасти примерно на 10% за весь 2022 г, а ощутимый ее провал под занавес текущего года будет маскироваться сезонным спадом, обычно наблюдающимся в предрождественский период.

Среднесрочный прогноз Пенна чуть ниже прогноза IC Insights о росте на 10,8%, но опережает показатель роста на 8,8%, предсказанный в конце 2021 года статистиками для мирового рынка полупроводников. Впрочем другие аналитики также предсказывают появление избыточных мощностей в 2023 году из-за перехода к их активному строительству в США и Европе: так называемый оншоринг, по их мнению, является самым большим риском для индустрии.

Пенн предупреждает, что планируемый ввод мощностей в США, Японии и Западной Европе скорее всего приведут к появлению избыточности не только в 2023 г, но и в следующем за ним году. Аналитик обратил внимание на то, что всплеск предварительных капитальных вложений во втором полугодии 2021 года был на 75% выше долгосрочного среднего значения в процентах от продаж. Это, вероятно, приведет к избыточным производственным мощностям по мере восстановления спроса. По словам Пенна, текущий спрос включает в себя двойные заказы и рынки, раздутые из-за увеличения средних продажных цен.

«17-й спад рынка чипов не за горами, и его состояние не зависит от 5G, ИИ или других модных штучек. Это обусловлено цикличностью и несоответствием между спросом и предложением. Спрос носит краткосрочный характер и меняется в мгновение ока. Предложение меняется очень медленно, и на это уходит от 18 месяцев до двух лет», подытожил Малкольм Пенн .

 

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  