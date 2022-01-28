Перепроизводство полупроводников уже на горизонте?

28 января 2022 г., 18:05

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Пока с полок магазинов электроники как горячие пирожки улетают ноутбуки, для производства которых пока не хватает процессоров и графики, аналитики уже предупреждают о грядущем кризисе перепроизводства полупроводниковых компонентов.

С таким заявлением выступил аналитик Малкольм Пенн (Malcolm Penn), CEO Future Horizons, который считает, что рецессия ожидается в период с IV кв. 2022 г по I кв. 2023 г. По его расчетам, полупроводниковая индустрия должна прирасти примерно на 10% за весь 2022 г, а ощутимый ее провал под занавес текущего года будет маскироваться сезонным спадом, обычно наблюдающимся в предрождественский период.

Среднесрочный прогноз Пенна чуть ниже прогноза IC Insights о росте на 10,8%, но опережает показатель роста на 8,8%, предсказанный в конце 2021 года статистиками для мирового рынка полупроводников. Впрочем другие аналитики также предсказывают появление избыточных мощностей в 2023 году из-за перехода к их активному строительству в США и Европе: так называемый оншоринг, по их мнению, является самым большим риском для индустрии.

Пенн предупреждает, что планируемый ввод мощностей в США, Японии и Западной Европе скорее всего приведут к появлению избыточности не только в 2023 г, но и в следующем за ним году. Аналитик обратил внимание на то, что всплеск предварительных капитальных вложений во втором полугодии 2021 года был на 75% выше долгосрочного среднего значения в процентах от продаж. Это, вероятно, приведет к избыточным производственным мощностям по мере восстановления спроса. По словам Пенна, текущий спрос включает в себя двойные заказы и рынки, раздутые из-за увеличения средних продажных цен.

«17-й спад рынка чипов не за горами, и его состояние не зависит от 5G, ИИ или других модных штучек. Это обусловлено цикличностью и несоответствием между спросом и предложением. Спрос носит краткосрочный характер и меняется в мгновение ока. Предложение меняется очень медленно, и на это уходит от 18 месяцев до двух лет», подытожил Малкольм Пенн .

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