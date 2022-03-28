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Критична інфраструктура Укртелеком станом на 27 березня

28 марта 2022 г., 9:16

Як повідомляє Укртелеком, відновлення надання послуг у Мелітополі (Запорізька обл).

У Чернігівській області для приватних абонентів знято обмеження  швидкості доступу до інтернету. Нагадаємо, що раніше вдалося до 65% збільшити кількість працюючих районних вузлів зв'язку в області, решта поки що відключені, бо пошкоджені у результаті бойових дій.

Минулої доби відновлено надання послуг у Миколаївській області, де було пошкодження магістральної мережі.

У суботу фахівці Укртелекому відновили  надання інтернет-доступу у Сумській області, де через пошкодження мережі він був тимчасово відсутній. Зараз в області працює 95% районних вузлів зв’язку.

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Телекомпослуги надаються в усіх областях, крім Луганської, триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг.

Тримаємось!

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