Критична інфраструктура Укртелеком станом на 27 березня

28 марта 2022 г., 9:16

Як повідомляє Укртелеком, відновлення надання послуг у Мелітополі (Запорізька обл).



У Чернігівській області для приватних абонентів знято обмеження швидкості доступу до інтернету. Нагадаємо, що раніше вдалося до 65% збільшити кількість працюючих районних вузлів зв'язку в області, решта поки що відключені, бо пошкоджені у результаті бойових дій.



Минулої доби відновлено надання послуг у Миколаївській області, де було пошкодження магістральної мережі.



У суботу фахівці Укртелекому відновили надання інтернет-доступу у Сумській області, де через пошкодження мережі він був тимчасово відсутній. Зараз в області працює 95% районних вузлів зв’язку.



Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Телекомпослуги надаються в усіх областях, крім Луганської, триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг.



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