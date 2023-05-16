Криптовалютні гаманці та безпека: як захистити свої кошти 

16 мая 2023 г., 13:05

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Кожен із нас хоч раз стикався з діяльністю шахраїв, які за допомогою злочинних схем надавали гроші з банківських карток. Їхня діяльність в основному розрахована на довірливих людей, які не замислюючись передають зловмисникам особисті дані. Такі історії трапляються набагато рідше з власниками криптогаманців. І хоча ціна біткоїна приваблює не лише інвесторів, а й шахраїв, захист е-гаманців перебуває на вищому рівні.





При цьому існує чимало схем, включаючи розсилку фішинга, метою яких є дізнатися унікальний ключ-код від криптогаманця. Одні програми підміняють інформацію в буфері обміну криптовалютних обмінників, інші копіюють їхній інтерфейс. Щоб уникнути неприємних ситуацій, пов'язаних із втратою цифрових грошей, необхідно вивчити та неухильно дотримуватися деяких правил.

Правила безпеки при використанні криптогаманця Важливо розуміти – навіть найнадійніший криптовалютний гаманець може бути спустошений шахраями. І це не про слабкий захист з боку розробника. Найчастіше винуватцями злому стають самі власники гаманців, які несерйозно підходять до дотримання правил безпеки. Головною помилкою буде використання однакової електронної пошти, на яку зареєстрований криптогаманець та:

онлайн-ігри;

мобільний банкінг;

соцмережі;

акаунти в інтернет-магазинах.

Ідеальним варіантом буде завести окрему поштову скриньку для свого криптогаманця. Якщо у вас їх кілька, то й адрес електронної пошти має бути більше. Також варто уникати використання е-гаманця при підключенні до громадських мереж бездротового інтернету. Таке підключення може відстежуватись та перехоплюватись зловмисниками. Бажано здійснювати транзакції та виведення коштів лише при підключенні до мобільного чи домашнього інтернету. Принцип розподілу цифрових засобів

Одним із перших правил ведення бізнесу є поділ коштів. Говорячи простою мовою – не варто складати всі яйця в один кошик. Бажано зареєструвати кілька гаманців, розділивши заощадження на рівні суми. Як було сказано вище, пошта для кожного гаманця має бути своя. Так ви уникнете ризику втратити всі цифрові накопичення через неуважність або безтурботність.





І справа не лише у втраті особистих даних. Випадки, коли користувач випадково вказував велику суму при транзакції, бувають досить часто. Також ніхто не застрахований від втрати ключ-коду від свого гаманця. У такому разі ви позбавляєтеся всіх коштів.

Порада! Зробіть кілька копій даних для входу до особистого кабінету та зберігайте їх у різних місцях. Бажано робити це на фізичних носіях даних аж до листа паперу. Остерігайтеся фішингових сайтів

Сьогодні є чимало інтернет-ресурсів, які використовуються для крадіжки особистих даних. Зазвичай їх назва є практично ідентичною відомим сайтам зі зміною одного-двох знаків. Уважно перевіряйте адресу ресурсу, перш ніж вводити особисті дані для переказу чи обміну цифрових засобів. Найчастіше такими схемами користуються обмінники, тому варто обирати перевірені платформи, які працюють не один рік.





Оптимальним варіантом буде використання відомих бірж, таких як Binance, та офіційних мобільних додатків. Тим більше такі платформи пропонують максимальну зручність і функціональність для зберігання, інвестицій, трейдингу та розрахунку криптовалютою.

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