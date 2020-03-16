Краевые вычисления – ключевой тренд развития дата-центров

16 марта 2020 г., 16:14

+22

голоса Tweet

Компания Vertiv опубликовала отчет о тенденциях развития сегмента центров обработки данных с прогнозом до 2025 года, и одной из ключевых среди них является быстрый рост, так называемых, краевых решений. Достаточно сказать, что называется этот документ “Data Center 2025: Closer to the Edge”.

С полным текстом отчета можно познакомиться на сайте Vertiv, где в наглядной форме представлены изменения в видении аналитиков, которые произошли с 2014 года, когда был опубликован предыдущий аналогичный документ. Как сообщают составители, при его подготовке был проведен масштабный опрос более 800 экспертов по широкому кругу вопросов, связанных с организацией серверных площадок. Достаточно отметить такие, как источники энергоснабжения ЦОД, кадровая политика и методы обеспечения бесперебойного электропитания.



Казалось бы, в эпоху широкого применения облачных сервисов должен снижаться спрос на создание небольших серверных площадок. Однако существует множество приложений, которые требуют вынесения высокопроизводительных вычислителей как можно ближе к клиентам. Поэтому невозможно обойтись без таких решений. Как видим на приведенной диаграмме, в настоящее время только около 8% ЦОДов относят к категории краевых.



За последние пять лет несколько изменился взгляд экспертов на соотношение облачных ресурсов и локальных площадок.



Опрос показал большой интерес к созданию краевых серверных площадок.



А вот какие типы приложений особо требуют вынесения вычислений на передний край. Обратите внимание на необходимость обеспечения низких задержек, что можно объяснить быстрым ростом разнообразных автономных систем, не требующих локального управления оператором.

По данным Vertiv, если сегодня насчитывается 128,233 тыс. краевых ЦОДов, то к 2025 году их число достигнет 418,803 тыс., что соответствует увеличению на 226%. А это станет серьезным вызовом организациям, которым предстоит обеспечить разворачивание, конфигурирование и управление сложными ИТ-инфраструктурами, включающими подобные площадки.



Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации