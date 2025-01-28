Кожен другий українець користується послугами в «Дії»

28 января 2025 г., 10:25

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Цифровізація стала невідʼємною частиною життя українців. За даними щорічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології 55% людей в Україні користуються електронними послугами, а рівень їх задоволеності зріс до 84%, це на 5% більше, ніж у 2023 році.

«У центрі кожної цифрової послуги — людина. За такою філософією працює наша команда вже 5 років. І відповіді українців показують, що ми рухаємося в правильному напрямку. Після запуску сервісів у «Дії» постійно збираємо фідбек користувачів та аналізуємо, що можна спростити. Тож портал і застосунок Дія вкотре залишається в топі серед найпопулярніших сервісів, зазначили у Мінцифри.

Також зазначається, що 44% українців, які користуються офлайн-сервісами, просто не вміють оформлювати витяги чи послуги в онлайні. Команда Мінцифри продовжує навчати людей цифрової грамотності, щоб кожен українець відчув переваги цифрового світу й не стояв у чергах в установах.

Дослідження провели на замовлення ПРООН в Україні за підтримки Швеції в межах «Проєкту підтримки Дія» та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

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