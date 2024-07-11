Космічні канали зв'язку як резервні. Як це бачить НАТО

11 июля 2024 г., 20:47

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Просто неможливо переоцінити значення широкосмугових каналів зв'язку для сучасного світу. Тому не дивно, що НАТО досліджує можливість резервування прокладених океанським дном кабелів зв'язку за допомогою космічних каналів.

Дослідники зі США, Ісландії, Швеції та Швейцарії працюють із НАТО над створенням системи, яка автоматично перенаправлятиме підводний інтернет-трафік і дані на супутники, якщо зв'язок перерветься внаслідок ворожих дій, стихійного лиха або аварії. Повідомляється, що велика частина інтернет-трафіку НАТО використовує підводні кабелі, і їхнє порушення може призвести до катастрофи, особливо в перші дні будь-якої атаки.

НАТО вже вкладає кошти в захист своїх комунікаційних кабелів, створивши центр, який займається цим завданням відтоді, як у вересні 2022 року внаслідок загадкового вибуху було зруйновано газопровід "Північний потік - 2". Програма НАТО "Наука для миру і безпеки" також виділила понад 400 тис. дол. на проєкт гібридної космічної та підводної архітектури для забезпечення інформаційної безпеки телекомунікацій, або HEIST. Його офіційний запуск відбудеться в Корнелльському університеті в Нью-Йорку наприкінці липня 2024 року.

Цей проєкт реалізується в той час, коли на глобальну стабільність впливають вторгнення Росії в Україну, загроза з боку Китаю щодо Тайваню, а також провокаційні та насильницькі дії в Південно-Східній і Східній Азії. Лідери НАТО стверджують, що Росія наносить на карту найважливіші активи США і ЄС, і побоюються, що підводні кабелі стануть однією з перших цілей під час військової кризи.

Основне завдання HEIST - виявляти порушення в підводних кабелях і автоматизувати перенаправлення даних ними на інші кабелі або через супутник у разі виникнення проблем. Наразі підводні кабельні компанії можуть виявляти порушення у своїй підводній інфраструктурі з точністю до кілометра, але дослідники хочуть зменшити цей показник до метра.

Ця система гарантує, що зв'язок не перерветься, навіть якщо будь-який з європейських підводних кабелів зв'язку буде перерізаний, пошкоджений або переміщений. HEIST також не обмежується військовим застосуванням, оскільки підводні кабелі можуть постраждати від природних явищ, таких як землетруси, або покинутих якорів.

Однак головною турботою НАТО, як і раніше, залишається цілісність внутрішніх комунікацій. "Вам знадобиться три або чотири бомби, щоб просто відрізати Ісландію та її комунікації", - каже професор Бьярні Мар Магнуссон (Bjarni Már Magnússon), який викладає право в ісландському університеті Біфрьост і також бере участь у проєкті HEIST. Ми також можемо згадати, як тисячі модемів Viasat були виведені з ладу в усій Європі, коли російські хакери зламали їх у межах скоординованих зусиль під час свого початкового вторгнення в Україну в лютому 2022 року. HEIST допоможе гарантувати, що навіть якщо той чи інший кабель зв'язку буде скомпрометовано, НАТО однаково зможе функціонувати та координувати свої дії.

Крім захисту надійності своїх комунікацій, НАТО також має турбуватися про безпеку і цілісність цих підводних кабелів. Зрештою, якщо в 1970-х роках США змогли під'єднатися до підводних ліній зв'язку СРСР у рамках операції "Плющеві дзвони", то сьогодні те ж саме можуть зробити росіяни. Навіть якщо повідомлення, що передаються цими кабелями, зазвичай захищені та зашифровані, квантові комп'ютери можуть поставити під загрозу навіть найдосконаліше шифрування.

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