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Корпоративные и облачные приложения Windows смогут работать в Chrome Enterprise

17 июня 2020 г., 14:25

Корпоративные и облачные приложения Windows смогут работать в Chrome Enterprise

Компании Parallels и Google объявили о партнерстве, благодаря которому корпоративные и облачные приложения Windows впервые в истории смогут полноценно работать в Chrome Enterprise.

Удаленная работа стала новой реальностью, и теперь успех предприятий во многом зависит от эффективности, возможностей подключения, скорости, надежности, защиты и бесперебойного доступа для сотрудников.

Parallels, как участник партнерского проекта с Google, готова предложить более чем десятилетний опыт в создании кросс-платформенных решений и эффективной интеграции операционных систем и их компонентов.


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