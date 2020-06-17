Корпоративные и облачные приложения Windows смогут работать в Chrome Enterprise

17 июня 2020 г., 14:25

Компании Parallels и Google объявили о партнерстве, благодаря которому корпоративные и облачные приложения Windows впервые в истории смогут полноценно работать в Chrome Enterprise.

Удаленная работа стала новой реальностью, и теперь успех предприятий во многом зависит от эффективности, возможностей подключения, скорости, надежности, защиты и бесперебойного доступа для сотрудников.

Parallels, как участник партнерского проекта с Google, готова предложить более чем десятилетний опыт в создании кросс-платформенных решений и эффективной интеграции операционных систем и их компонентов.

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