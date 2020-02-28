Коронавирус заставил ухудшить прогнозы развития рынка персональных компьютерных устройств

28 февраля 2020 г., 12:35

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Растущее негативное влияние вируса COVID-19 вынудило аналитиков IDC ухудшить прогноз развития мирового рынка персональных компьютерных устройств.

Согласно обновленным прогнозам, общие поставки настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов сократятся в 2020 г. на 9,0% и вряд ли превысят 374,2 млн устройств. Тем не менее, долгосрочный прогноз остается позитивным — ожидается, что при среднегодовом росте в размере 0,2% по итогам 2024 г. глобально будет отгружено 377,2 млн компьютерных устройств.

Помимо коронавируса на спад в нынешнем году повлияет сравнение со сравнительно успешным 2019 г., который оказался периодом крайне активного перехода пользователей с Windows 7 на Windows 10. Несмотря на частичное сохранение этой тенденции, COVID-19 заметно ограничит предложение и приведет к снижению спроса. Как результат, в начальной четверти года IDC ожидает снижение поставок на 8,2% «YoY». Более того, во втором квартале спад увеличится до 12,7%, что будет связываться с истощением существующих запасов компонентов и готовой продукции. Тем не менее, уже во втором полугодии темпы роста улучшатся, однако рынок продолжит снижение.

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