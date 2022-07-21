Користувачі LinkedIn тепер можуть обрати українську мову інтерфейсу

21 июля 2022 г., 14:35

У налаштуваннях LinkedIn з’явилась можливість обрати українську мову інтерфейсу. Для цього треба зверху справа натиснути Профіль > Обліковий запис > Мова, та обрати бажаний варіант з випадаючого списку. Як тільки ви оберете мову, сайт запам'ятає ваш вибір для подальших відвідин. Наразі користувачам доступні 26 мов, серед яких тепер є й українська.

Весь контент, створений LinkedIn, наприклад заголовки сторінок та меню, показуватимуться вибраною вами мовою. Контент, створений учасниками, такий як групові обговорення та рекомендації, буде зображатися тією мовою, якою він був написаний.

Нагадаємо, LinkedIn – це соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів. На 2021 рік у ній було зареєстровано понад 774 млн користувачів, що представляють 150 галузей бізнесу з 200 країн. Сім років тому компанію LinkedIn придбала корпорація Microsoft за 26,2 млрд дол.

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