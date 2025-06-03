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Користувачам Viber стає доступний AI-помічник Microsoft Copilot

3 июня 2025 г., 13:35

Відтепер користувачі Viber в Україні можуть скористатися можливостями Microsoft Copilot прямо в застосунку. Швидкі відповіді на питання, генерація зображення для втілення ідей, підбір подарунка на день народження – ці та інші завдання люди ставлять штучному інтелекту.

Copilot – це помічник на основі штучного інтелекту, створений Microsoft. Тепер він доступний у чатботі Viber. Користувачі останньої версії месенджера зможуть економити час, виконувати творчі завдання та підвищувати свою продуктивність завдяки AI. Щоб почати користуватися сервісом, потрібно просто надіслати повідомлення чатбота Copilot у Viber.

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