Користувачам Viber стає доступний AI-помічник Microsoft Copilot

3 июня 2025 г., 13:35

Відтепер користувачі Viber в Україні можуть скористатися можливостями Microsoft Copilot прямо в застосунку. Швидкі відповіді на питання, генерація зображення для втілення ідей, підбір подарунка на день народження – ці та інші завдання люди ставлять штучному інтелекту.

Copilot – це помічник на основі штучного інтелекту, створений Microsoft. Тепер він доступний у чатботі Viber. Користувачі останньої версії месенджера зможуть економити час, виконувати творчі завдання та підвищувати свою продуктивність завдяки AI. Щоб почати користуватися сервісом, потрібно просто надіслати повідомлення чатбота Copilot у Viber.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD