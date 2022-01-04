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Корея намерена сделать свой рынок инфраструктуры ИИ самодостаточным

4 января 2022 г., 17:15
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О планах развития экосистемы ИИ-вычислений, опирающейся на внутренние программные и аппаратные ресурсы, объявила корейская KT, которая 10 декабря запустила первый в Корее облачный сервис инфраструктуры ИИ, использующий модель оплаты по мере использования.

Её служба HAC (Hyperscale AI Computing) предназначена для компаний, которые хотят развивать ИИ-сервисы в таких областях, как биотехнологии, образование и производство. Новая схема оплаты, по оценкам KT, позволит снизить их расходы на 50-70%.

Планы, анонсированные во вторник на брифинге для потенциальных клиентов HAC, предусматривают сотрудничествот с корейским стартапом Fadu и глобальным поставщиком GPU, компанией AMD для дальнейшего совершенствования облачных сервисов и разработке (во второй половине 2023 г.) чипа для ИИ-вычислений (Neural Processing Unit, NPU).

Если всё это удастся воплотить в реальность, клиенты KT получат в своё распоряжение легко доступную инфраструктуру ИИ на базе отечественных технологий, уменьшив зависимость от дорогостоящих GPU американской компании Nvidia, которой сейчас принадлежит 90% глобального рынка ИИ-инфраструктуры.

Разработанное KT решение впервые позволяет совместно использовать GPU от разных поставщиков, основанные на разных структурах языков программирования (фреймворках).

KT собирается расширять его в четыре этапа. В следующем году компания построит «ферму» с тысячами разнородных GPU от Nvidia и AMD, а в 2023 г. дополнит её ИИ-чипом, разработанным вместе с Fadu эксклюзивно для KT HAC.

В будущем, KT планирует создать собственную стандартную модель ИИ и запустить бизнес отраслевых решений ИИ для автономного вождения, финансов и метавселенной.

Ещё одним вектором укрепления независимости корейского сектора технологий ИИ-инфраструктуры, ныне доминируемого иностранными компаниями, является деятельность SK Telecom, в ноябре прошлого года выпустившей свой чип NPU, Sapeon X220, который, по её информации, в 1,5 раза лучше конкурирующих GPU ускоряет вычисления глубокого обучения.

В целях расширения своего бизнеса чипов ИИ, компания планирует оформит полупроводниковое подразделение как отдельное предприятие под названием Sapeon Korea в январе 2022 г.

 Sapeon Korea будет сотрудничать с SK Hynix в области технологий памяти и размещать производственные заказы у тайваньской TSMC. В независимом статусе это бизнес, по представлению SK Telecom, сможет включиться в прямую конкуренцию на рынке полупроводников для ИИ с глобальными лидерами, такими как Nvidia и AMD (также использующими аутсорсинг).

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