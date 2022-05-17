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Koofr пропонує 1 ТБ у своїй хмарі назавжди за $170

17 мая 2022 г., 15:15

Хмарний провайдер Koofr оголосив про пропозицію надати 1 ТБ хмарного сховища за $170 без обмеження часу його експлуатації.

Сервіс Koofr пропонується як через мобільний та настільний додаток, так і за допомогою WebDav. Серед його можливостей – взаємодія із сервісами Google Drive, Dropbox, OneDrive та Amazon.

Примітно, що Koofr не накладає обмежень на розмір файлів, що дозволяє передавати навіть найбільші файли у зовнішні хмарні облікові записи. Крім того, сервіс пропонує Duplicate Finder, який може знаходити та видаляти повторювані файли, щоб заощадити місце на диску. При цьому підтримується функція перейменування кількох файлів одночасно. Крім того, як з'єднання, що формуються з сервісом, так і саме сховище зашифровані.

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