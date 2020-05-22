Конвергенция TDD и FDD поможет при разворачивании 5G-сетей

22 мая 2020 г., 14:16

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На Глобальном аналитическом саммите Huawei 2020 (HAS 2020), который проходит в виртуальном режиме, была затронута проблема повышения эффективности сетей мобильной связи пятого поколения.

Одним и главных событий этого саммита стал ключевой доклад вице-президента направления линейки продуктов для беспроводных сетей Huawei г-на Гань Бинь (Gan Bin) «Упрощение и конвергенция способствуют успеху 5G-бизнеса» (Simplification and Convergence Empower 5G Business Success). Поскольку производитель активно вовлечен в разворачивание сетей нового поколения, было интересно познакомиться с его опытом и рекомендациями. Вполне естественно, что большая их часть адресована операторам, поэтому вряд ли имеет смысл приводить их в публикации, рассчитанной на широкий круг ИТ-специалистов. Но все же стоит остановиться на одном из аспектов для понимания всей сложности задачи строительства эффективной сети нового поколения.



Как сообщил представитель Huawei, во время первой волны глобального развертывания 5G-сетей Massive MIMO, преимущественно использующие TDD-спектр, стали стандартной практикой. Только в Китае было построено 200 тыс. таких точек, и ожидается, что к концу 2020 года их число достигнет 800 тыс. в более чем 340 городах. Speedtest сообщает о десятикратном улучшении скорости передачи данных по 5G-сетям по сравнению с 4G-сетями. Кроме того, системы Massive MIMO, использующие TDD 3,5 ГГц, совмещены с существующими 4G-сетями, чтобы обеспечить удовлетворительное покрытие как на улице, так и в помещениях.

В то время как технологии TDD изначально ограничены в покрытии в восходящей линии связи и пользовательском опыте, FDD обеспечивает сбалансированную передачу по восходящей и нисходящей линий связи. FDD гарантирует лучшее всестороннее покрытие в помещениях и позволяет операторам быстро развернуть 5G, используя существующие ресурсы. Для некоторых европейских стран, где введение 5G является обязательным, конвергенция TDD и FDD может обеспечить лучший пользовательский опыт и покрытие, особенно по восходящей линии связи. Эта конвергенция будет также отвечать высоким требованиям к пропускной способности в восходящей линии связи для B2B-приложений.

Еще одна затронутая в выступлении эксперта Huawei проблема связана с вовлечением 5G-технологий в сферу бизнеса. Вполне естественно, что на первом этапе ввода в коммерческую эксплуатацию сетей нового поколения главные акценты были сделаны на услуги B2C и B2H. Но следующим шагом должны стать приложения B2B, которые позволяет реализовать цифровую трансформацию всех отраслей. С точки зрения Huawei, для обеспечения приложений eMBB (усовершенствованной мобильной широкополосной связи) в отрасли теперь достаточно 5G-сетей. Эксперт привел пример из сегмента «умного здравоохранения»: в китайско-японской «Больнице Дружбы» на базе 5G проводятся телеконсультации с помощью HD-видео, а Вторая университетская больница в Западном Китае на базе 5G реализовала посещение отделений интенсивной терапии и обходы мобильных палат. Удивительно, но уже свыше 300 больниц в Китае получили покрытие 5G.

Кроме того, исследуется промышленное применение, требующее малой задержки и высокой надежности на основе сверхнадежной связи с малой задержкой (URLLC). В таких сферах, как порты, производство, технология V2X (Vehicle-to-everything) и сети электропитания, также обсуждаются и осуществляются соответствующие стандарты, технические проверки и промышленная инкубация. Такое применение наверняка ждет коммерческое внедрение, так как возможности 5G дополнительно поддерживают URLLC.

Интересно знакомиться с опытом внедрения технологии 5G, которая уже появилась на горизонте и для нас. А чего от нее вы ожидаете в первую очередь для себя и своего бизнеса?

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