Консорціум Ultra Ethernet оголошує про випуск специфікації UEC 1.0   

12 июня 2025 г., 16:25

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Консорціум Ultra Ethernet Consortium (UEC) оголосив про випуск специфікації UEC 1.0, комплексного стека комунікацій на базі Ethernet, розробленого для задоволення високих вимог сучасних робочих навантажень в області штучного інтелекту (AI) і високопродуктивних обчислень (HPC). Цей випуск знаменує собою важливий крок вперед у переосмисленні Ethernet для інфраструктури нового покоління з інтенсивним використанням даних.



Специфікація UEC 1.0 надає високопродуктивне, масштабоване і взаємосумісне рішення для всіх рівнів мережевого стека, включаючи мережеві карти, комутатори, оптоволоконні пристрої і кабелі, що забезпечує безпроблемну інтеграцію обладнання різних виробників і прискорює інновації у всій екосистемі.



Специфікація UEC сприяє її впровадженню в галузі, просуваючи відкриті, сумісні стандарти, які запобігають прив'язці до одного постачальника. Завдяки активним впровадженням і програмам забезпечення відповідності, які вже реалізуються, UEC прокладає шлях до єдиної і доступної екосистеми в усьому секторі.



«Специфікація Ultra Ethernet 1.0 є результатом видатної співпраці експертів в області AI, HPC і мереж, постачальників систем і мікросхем, а також мережевих операторів», — додав Хью Холбрук (Hugh Holbrook), голова Технічного консультативного комітету Ultra Ethernet Consortium. «Вона містить багатий багаж знань, досвіду та ідей, пов'язаних з додатками, транспортними протоколами, управлінням перевантаженням, прямим доступом до пам'яті, технологіями Ethernet-зв'язку та PHY, а також мережевою безпекою. Це знакова подія для галузі, і я дуже радий публічному випуску Ultra Ethernet, який ще більше посилить успіх Ethernet в області AI і HPC».



Оскільки робочі навантаження AI і HPC продовжують розвиватися з безпрецедентною швидкістю, спеціально розроблені інновації UEC в області Ethernet забезпечують:



- Сучасний RDMA для Ethernet і IP — підтримка інтелектуальної передачі даних з низькою затримкою для середовищ з високою пропускною здатністю.



- Відкриті стандарти і сумісність — дозволяє уникнути прив'язки до одного постачальника і прискорити інновації в масштабах всієї екосистеми.



- Наскрізна масштабованість — від маршрутизації та надання ресурсів до експлуатації та тестування, UEC масштабується до мільйонів кінцевих точок.



Заснований на всесвітньо прийнятому стандарті Ethernet, UEC 1.0 спрощує розгортання у всьому технологічному стеку — від обладнання до додатків. Його знайомість у поєднанні з надійними інструментами робить його особливо цінним для операторів хмарної інфраструктури, гіпермасштабованих компаній, команд DevOps і керівників інженерних проектів у галузі штучного інтелекту, які шукають шляхи впровадження з мінімальними витратами.



«Як голова Ultra Ethernet Consortium, я з гордістю оголошую про випуск специфікації UEC 1.0 — важливої віхи в нашій місії з переосмислення Ethernet для епохи штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень», — сказав д-р Дж. Метц (J Metz), голова керівного комітету Ultra Ethernet Consortium. «Цей стандарт є результатом безпрецедентної співпраці в галузі і забезпечує низьку затримку, високу пропускну здатність і інтелектуальну передачу даних, необхідні для найвимогливіших робочих навантажень сьогодення і майбутнього. Випуск UEC 1.0 — це тільки початок. Ultra Ethernet вже тут, і він створений для масштабування майбутнього».

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