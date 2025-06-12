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Консорціум Ultra Ethernet оголошує про випуск специфікації UEC 1.0

12 июня 2025 г., 16:25
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Консорціум Ultra Ethernet оголошує про випуск специфікації UEC 1.0

Консорціум Ultra Ethernet Consortium (UEC) оголосив про випуск специфікації UEC 1.0, комплексного стека комунікацій на базі Ethernet, розробленого для задоволення високих вимог сучасних робочих навантажень в області штучного інтелекту (AI) і високопродуктивних обчислень (HPC). Цей випуск знаменує собою важливий крок вперед у переосмисленні Ethernet для інфраструктури нового покоління з інтенсивним використанням даних.
Консорціум Ultra Ethernet оголошує про випуск специфікації UEC 1.0
Специфікація UEC 1.0 надає високопродуктивне, масштабоване і взаємосумісне рішення для всіх рівнів мережевого стека, включаючи мережеві карти, комутатори, оптоволоконні пристрої і кабелі, що забезпечує безпроблемну інтеграцію обладнання різних виробників і прискорює інновації у всій екосистемі.
Консорціум Ultra Ethernet оголошує про випуск специфікації UEC 1.0   
Специфікація UEC сприяє її впровадженню в галузі, просуваючи відкриті, сумісні стандарти, які запобігають прив'язці до одного постачальника. Завдяки активним впровадженням і програмам забезпечення відповідності, які вже реалізуються, UEC прокладає шлях до єдиної і доступної екосистеми в усьому секторі.

«Специфікація Ultra Ethernet 1.0 є результатом видатної співпраці експертів в області AI, HPC і мереж, постачальників систем і мікросхем, а також мережевих операторів», — додав Хью Холбрук (Hugh Holbrook), голова Технічного консультативного комітету Ultra Ethernet Consortium. «Вона містить багатий багаж знань, досвіду та ідей, пов'язаних з додатками, транспортними протоколами, управлінням перевантаженням, прямим доступом до пам'яті, технологіями Ethernet-зв'язку та PHY, а також мережевою безпекою. Це знакова подія для галузі, і я дуже радий публічному випуску Ultra Ethernet, який ще більше посилить успіх Ethernet в області AI і HPC».
Консорціум Ultra Ethernet оголошує про випуск специфікації UEC 1.0
Оскільки робочі навантаження AI і HPC продовжують розвиватися з безпрецедентною швидкістю, спеціально розроблені інновації UEC в області Ethernet забезпечують:

- Сучасний RDMA для Ethernet і IP — підтримка інтелектуальної передачі даних з низькою затримкою для середовищ з високою пропускною здатністю.

- Відкриті стандарти і сумісність — дозволяє уникнути прив'язки до одного постачальника і прискорити інновації в масштабах всієї екосистеми.

- Наскрізна масштабованість — від маршрутизації та надання ресурсів до експлуатації та тестування, UEC масштабується до мільйонів кінцевих точок.

Заснований на всесвітньо прийнятому стандарті Ethernet, UEC 1.0 спрощує розгортання у всьому технологічному стеку — від обладнання до додатків. Його знайомість у поєднанні з надійними інструментами робить його особливо цінним для операторів хмарної інфраструктури, гіпермасштабованих компаній, команд DevOps і керівників інженерних проектів у галузі штучного інтелекту, які шукають шляхи впровадження з мінімальними витратами.

«Як голова Ultra Ethernet Consortium, я з гордістю оголошую про випуск специфікації UEC 1.0 — важливої віхи в нашій місії з переосмислення Ethernet для епохи штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень», — сказав д-р Дж. Метц (J Metz), голова керівного комітету Ultra Ethernet Consortium. «Цей стандарт є результатом безпрецедентної співпраці в галузі і забезпечує низьку затримку, високу пропускну здатність і інтелектуальну передачу даних, необхідні для найвимогливіших робочих навантажень сьогодення і майбутнього. Випуск UEC 1.0 — це тільки початок. Ultra Ethernet вже тут, і він створений для масштабування майбутнього».

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