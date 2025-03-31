Konica Minolta продає MOBOTIX AG

31 марта 2025 г., 17:35

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Konica Minolta офіційно оголосила про продаж всієї своєї частки в MOBOTIX AG (65%), разом з усіма пов'язаними з ними позиками акціонерів, компанії CERTINA Software Investments AG. Остання є 100% дочірньої компанії мюнхенського сімейного акціонерного інвестора CERTINA Group.

Зазначається, що підрозділ групи CERTINA з розробки ПЗ спеціалізується на розвитку та розширенні технологічних підприємств по всьому світу.

Як підкреслюється, придбання відомого виробника програмного та апаратного забезпечення високоякісних систем відеоспостереження та спостереження зміцнить позиції CERTINA.

Також повідомляться, що угода дозволить збільшити продажі CERTINA Group до 1,3 млрд євро.

При цьому ціна придбання MOBOTIX AG не була розкрита. Очікується, що закриття угоди відбудеться в травні 2025 року і буде підлягати обов'язковому антимонопольному дозволу.

CERTINA має намір, використовуючи синергію у своєму більш широкому портфелі, покращити ринкові позиції MOBOTIX та стимулювати інновації в галузі безпеки та відеорішень.

«Ми раді внести MOBOTIX до нашого портфоліо, оскільки твердо віримо, що наш стратегічний досвід та відданість інноваціям забезпечують найкращий дім для його майбутнього. Використовуючи синергію з нашими існуючими технологічними інвестиціями, ми прагнемо підтримати наступний етап зростання MOBOTIX та лідерства на ринку», - заявив Джованні Сантамарія (Giovanni Santamaria), керуючий партнер підрозділу програмного забезпечення CERTINA.

Очікується, що всі нинішні члени наглядової ради MOBOTIX AG підуть у відставку під час закриття угоди.

Нагадаємо, що MOBOTIX є провідним виробником інтелектуальних IP-відеосистем, компанія встановлює стандарти в технологіях камер та децентралізованих рішеннях безпеки з найвищим рівнем кібербезпеки. Виробника було засновано в 1999 році зі штаб- квартирою в Лангмейлі, Німеччина. Маючи близько 300 співробітників по всьому світу, компанія планує отримати дохід у розмірі близько 60 мільйонів євро у 2024/25 фінансовому році. MOBOTIX AG покладається на власні дослідження та розробки, а також на власне виробництво в Німеччині.

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