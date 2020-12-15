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Konica Minolta и Panasonic разработали систему видеонаблюдения для температурного скрининга

15 декабря 2020 г., 13:05
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Konica Minolta и Panasonic разработали систему видеонаблюдения для температурного скрининга

Konica Minolta совместно с Panasonic i-PRO Sensing Solutions сообщили о выпуске новой системы видеонаблюдения.

Как отмечается, представленное Решение помогает предотвращать распространение инфекционных заболеваний, измеряя температуру тела с помощью тепловизионных камер и выявляя людей без защитных масок.
Для выявления людей с повышенной температурой будут использоваться тепловизионная камера Mobotix, приложение Temperature Screening App от Konica Minolta, а также устройство для записи видео на сетевые диски, разработанное компанией Panasonic i-PRO. Комплексное решение помогает быстро и бесконтактно измерять температуру, при этом никак не препятствуя передвижениям людей. Система отправляет предупреждающий сигнал администратору или отображает информацию на специальном дисплее.  
Видео, снятое на камеру, записывается на сетевой дисковый рекордер. Это позволяет отслеживать маршруты людей с потенциально повышенной температурой и определять, с кем они контактировали.

Для обнаружения людей без защитных масок будет применяться AI-приложение, разработанное Panasonic i-PRO. Оно работает в связке с сетевой камерой, оснащённой процессором с искусственным интеллектом. Именно эта технология и помогает определять отсутствие маски. При этом в кадре могут быть обнаружены сразу несколько человек без масок.

Новая система видеонаблюдения подходит для офисов, торговых центров, заводов, больниц и любых других многолюдных мест. Однако решение предназначено только для скрининга и контроля периметра, отмечают в Konica Minolta. Оно не включает в себя медицинское оборудование и не может определить наличие инфекционных заболеваний. После обнаружения людей с высокой температурой необходимо провести контрольное измерение и обратиться в медучреждение.

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