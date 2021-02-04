Конфиденциальность или удобство?

4 февраля 2021 г., 16:25

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За прошедший год значимость цифровых сервисов и инфраструктуры выросла многократно. Массовый переход на удаленную работу, изменения потребительских привычек и рост индустрии онлайн-развлечений сделали интернет незаменимой частью жизни общества в условиях пандемии. С учетом этого специалисты представили свои прогнозы в сфере конфиденциальности на 2021 г.

Фактически в современных условиях люди все чаще обменивают конфиденциальность на удобство, а 2020 г. показал, что они готовы пожертвовать ею ради безопасности и доступа к цифровым сервисам.

Поставщики умных устройств для здоровья будут собирать все больше разных данных и изобретать новые способы их использования.

Весьма популярные нынче фитнес-браслеты обязательно снабжены пульсометром и шагомером. Все больше носимых устройств оснащаются измерителем насыщения крови кислородом и даже электрокардиографом. По всей видимости, на подходе еще больше датчиков, встраиваемые термометры и т.п. Такие приборы дают массу ценной информации о здоровье населения, и доступ к этим данным интересует все более широкий круг лиц и структур – от организаций здравоохранения, до маркетологов и страховщиков. На сегодня данные трекеров активности и результаты генетического секвенирования уже используются как доказательства в суде.

Конфиденциальность станет ценностным предложением компаний и в большинстве случаев будет стоить денег.

Осведомленность общества о рисках неконтролируемого сбора данных растет, и свободный рынок реагирует на это. Компания Apple публично вступила в конфликт с Facebook, заявив, что та должна защищать конфиденциальность пользователей. В то же время Facebook отвоевывает у регулирующих органов право внедрять сквозное шифрование в свои мессенджеры. Люди все охотнее выбирают сервисы, которые хоть как-то обеспечивают неприкосновенность частной жизни, и готовы платить за это. Поставщики технологий безопасности популяризируют тему конфиденциальности данных и создают продукты для ее защиты.

Правительства будут все ревностнее относиться к сбору данных технологическими гигантами и все активнее регулировать эту сферу.

Данные о людях, которыми располагают технологические гиганты, – это золотая жила для правительств любых государств. Ведь информацию можно использовать по-разному: применять геоданные для создания более эффективной транспортной системы или перехватывать частную переписку для подавления инакомыслия. Однако частные компании не слишком заинтересованы в том, чтобы делиться сведениями. Мы уже видели, как правительства по всему миру выступали против внедрения сквозного шифрования в мессенджеры и облачных бэкапов, принимали законы, вынуждавшие разработчиков оставлять бэкдоры в своем ПО или выражали озабоченность по поводу технологии «DNS поверх HTTPS». Интересно посмотреть, как будет развиваться это противостояние.

Компании, работающие с данными, будут изобретать новые, зачастую бесцеремонные способы получить информацию для машинного анализа поведения.

Некоторые источники данных, применяемые для анализа поведения, настолько распространены, что можно назвать их традиционными. Например, сведения о ваших покупках используются для рекомендации новых товаров, а данные о доходах и расходах – для оценки риска невозврата кредита. Но что насчет использования данных с веб-камеры для отслеживания участия сотрудника в рабочих встречах и расчета его годовой премии? Или анализа вашего музыкального плей-листа с целью предложить вам подходящий товар или информации о том, как часто вы кладете деньги на телефон, для определения вашей кредитоспособности? Специалисты ожидают, что маркетологи станут еще изобретательнее, используя различные ИИ-инструменты для анализа данных (впрочем, некоторые эксперты считают эти инструменты малоэффективными). В результате пользователям придется взвешивать каждый шаг и действие в виртуальном пространстве, поскольку это будет иметь последствия в реальной жизни.

Многосторонние и периферийные вычисления, дифференциальная приватность и федеративное обучение будут широко распространены.

Впрочем, по мере того как компании начинают более осознанно подходить к использованию данных, а потребители – сопротивляться неконтролируемому сбору информации, появляются и получают широкое распространение продвинутые средства обеспечения конфиденциальности. На рынке устройств появятся доступные по цене мощные смартфоны и специализированное оборудование для обработки данных, такое как Google Coral, Nvidia Jetson, Intel NCS. Это позволит разработчикам создавать инструменты, способные выполнять сложный анализ данных, например с помощью нейронных сетей, на самих устройствах, а не в облаке. Это существенно уменьшит объем пользовательских данных, передаваемых компаниям.

Что касается рынка ПО, все больше компаний, таких как Apple, Google и Microsoft, будут использовать методы дифференциальной приватности, чтобы предоставить людям строгие (в математическом смысле) гарантии конфиденциальности, продолжая при этом использовать данные. Федеративное обучение должно помочь в работе с данными, которые являются слишком личными, чтобы пользователи ими делились с компаниями. Одновременно с ростом числа образовательных и некоммерческих инициатив, таких как OpenMined, эти методы приведут к появлению новых вариантов сотрудничества и новым результатам в таких конфиденциальных областях, как здравоохранение.

За последнее десятилетие и, в частности, за последние несколько лет мы наблюдали, как конфиденциальность превратилась в злободневную проблему на стыке государственных, корпоративных и личных интересов и как это привело к появлению разных, порой противоречивых тенденций. Остается надеяться, что 2021 г. поможет обществу найти баланс, при котором использование данных государством и компаниями будет основано на гарантиях неприкосновенности частной жизни и соблюдении прав личности.

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