Концепт-кар BMW меняет дизайн на ходу

15 января 2022 г., 13:05

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Одним из самых ярких экспонатов выставки CES 2022 по праву считают автомобиль BMW iX Flow, который получил впечатляющую возможность оперативно менять окраску кузова.

Футуристическая демонстрация BMW действительно оказалась одной из самых впечатляющих в потоке новостей с шоу потребительской электроники в Лас-Вегасе. Посудите сами: конструкторы BMW сумели реализовать казалось бы невозможное – нажатием одной кнопки менять дизайн автомобиля. Впрочем, у этой функциональности все же имеется весьма существенное ограничение: доступны только оттенки серого в диапазоне от белого до черного.

Секретом этого впечатляющего эффекта является использование для оформления кузова автомобиля электрофоретических панелей, которые также получили название электронной бумаги. Они уже хорошо известны на рынке и давно применяются в электронных книгах. Однако их появление в прототипе BMW вызвало большой резонанс.

Понятно, что и речи нет о стоимости этого концепт-кара, как впрочем ничего не говорят и о сроках появления на рынке коммерческого автомобиля с подобным оформлением. Естественно, главная цель демонстрации этого прототипа – громко заявить о себе. Что же касается практической целесообразности, то кроме выбора рисунка под настроение, говорят и о подстройке под погоду – чем ярче Солнце, тем светлее должен быть автомобиль, чтобы сократить нагрев салона.

Думаю, что BMW iX Flow заставляет сделать и такой вывод: современные автомобили становятся скорее ИТ-платформами на колесах, чем самодвижущими повозками, как это было на заре их развития. Настолько широко в них задействованы вычислители. Интересно, чем еще смогут нас удивить конструкторы в плане внедрения информационных технологий?

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