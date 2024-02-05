Квартальний дохід Meta зріс на 25% до 40,1 млрд дол., підрозділ Reality Labs втратив 4,65 млрд дол.

5 февраля 2024 г., 9:35

0

Tweet



Компанія Meta повідомила у пʼятницю фінансові результати за четвертий квартал.



Дохід за період склав 40,1 млрд дол., що перевищило прогнозовані аналітиками 39,18 млрд до і стало на 25% більше, ніж торік.



Чистий прибуток компанії за квартал збільшився більш ніж утричі - до 14 мільярдів доларів з 4,65 мільярда доларів роком раніше.



Звіт з’явився в той час, коли Meta, як і багато інших великих технологічних компаній, прагне інтегрувати інструменти штучного інтелекту у свої основні продукти. У заяві, що супроводжує звіт, Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), голова компанії, зазначив, що Meta «досягла значного прогресу в реалізації нашого бачення розвитку штучного інтелекту і метапростору».



У попередньому кварталі Цукерберг повідомив про плани Meta інвестувати в штучний інтелект, заявивши, що це буде найбільша інвестиційна сфера компанії у 2024 році. На початку січня компанія заявила, що придбає чипи Nvidia на суму 9 млрд дол., щоб підтримати зусилля Meta з масштабування АІ.



Дохід від реклами, основного бізнесу компанії, склав 38,7 млрд дол. у порівнянні з 31,25 млрд дол. за аналогічний період минулого року за той же термін. Апаратні продукти Meta, такі як гарнітура віртуальної реальності Quest 3 VR, поки що не приносять значної частки доходу компанії.



Компанія повідомила, що наразі має 2,11 мільярда щоденних активних користувачів, що перевищує очікувані 2,08 мільярда, і 3,07 мільярда щомісячних активних користувачів, проти прогнозу на рівні 3,06 мільярда, який очікували на ринку.



У 2023 році Meta звільнила понад 20 000 працівників у рамках того, що Цукерберг назвав «роком ефективності», зосередившись на заходах зі скорочення витрат. Ці зусилля, схоже, окупилися: операційна маржа Meta подвоїлася до 41% з 20% у тому ж кварталі 2022 року. Тим часом витрати знизилися на 8% в річному обчисленні до 23,73 млрд дол. Фінансовий директор Сьюзан Лі (Susan Li) заявила під час телефонної конференції, що на кінець четвертого кварталу в Meta працювало понад 67 300 співробітників, що на 22% менше, ніж роком раніше.



Також зазначається, що Reality Labs, підрозділ, відповідальний за розробку продуктів віртуальної реальності, зазнав збитків у розмірі 4,65 млрд дол. у четвертому кварталі порівняно з $4,28 млрд за аналогічний період попереднього року. Таким чином загальні збитки по цьому напрямку досягли 16,12 млрд дол. за весь 2023 рік. Meta заявила, що очікує, що операційні збитки Reality Labs «значно зростуть з року в рік», оскільки вона продовжує намагатися масштабувати екосистему.



Однак акції Meta злетіли на 15% після звіту за четвертий квартал.



Компанія також оголосила, що вперше виплатить інвесторам дивіденди в розмірі 50 центів на акцію, і санкціонувала програму викупу акцій на суму 50 млрд дол.



Капіталізація компанії досягла максимуму за весь час - 1,22 трильйона доларів.



Компанія очікує що у першому кварталі 2024 фінансового року компанія планує отримати виторг в розмірі від 34,5 до 37 мільярдів доларів, що значно випереджає очікування аналітиків у 33,8 мільярда доларів.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків