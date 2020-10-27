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Компания Джека Ма Ant Group проведет крупнейшее IPO на сумму 34 млрд долл.

27 октября 2020 г., 9:25
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Компания Джека Ма Ant Group проведет крупнейшее IPO на сумму 34 млрд долл.

Китайская компания Ant Group, принадлежащая Джеку Ма, основавшему Alibaba Group, уже несколько месяцев готовится к выходу на IPO, а точнее говоря к двойному листингу — на Шанхайской и Гонконгской биржах.

Ant Group предлагает к финтех-сервисы и в частности одну из крупнейших платежных систем в Китае — Alipay.

Согласно информации Reuters, Ant Group уже получила необходимые согласования и готовится к торговле акциями. На Шанхайской фондовой бирже они будут предложены по цене 10,27 за ценную бумагу, а на Гонконгской бирже — по 10,32 долл.

Таким образом суммарно компания намерена привлечь около 34,4 млрд долл., это больше чем получила сама Alibaba Group при выходе на биржу, и даже саудовская Aramco, имевшая рекордную капитализацию на момент выхода на биржу.

Помимо 34,4 млрд долл. инвестбанки в случае повышенного спроса могут разместить еще дополнительно акций на сумму в 5,17 млрд долл.

Согласно информации Bloomberg спрос на акции Alibaba Group в Шанхае превысил первоначальные оценки в 284 раза.

Сообщается, что Alibaba Group намерена приобрести 730 млн акций Ant и таким образом сохранит контрольный пакет - в размере 33%.

В ходе размещения ожидается, что капитализация Ant Group составит 315 млрд долл. Это на фоне того, что на данный момент рыночная стоимость Mastercard, например, составляет 318,40 млрд долл., Visa - 410,83 млрд, а круgнейшего в США банка JPMorgan Chase - 308,54 млрд долл.

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