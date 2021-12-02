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Компания Джека Дорси Square сменит название на Block

2 декабря 2021 г., 9:15
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Компания Джека Дорси Square сменит название на Block

Платежная компания Square, основанная и возглавляемая Джеком Дорси, объявила о смене имени на Block.

Block станет общим корпоративным названием. Поскольку имя Square стало синонимом интегрированной экосистемы коммерческих решений, программного обеспечения и банковских услуг для продавцов — за этим направлением и будет закреплен данный бренд.

Как отмечается, ребрендинг свидетельствует о росте компании. С момента своего основания в 2009 году компания Square расширилась еще такими бизнесами как Cash App, TIDAL и TBD54566975, и смена названия откроет новые возможности для дальнейшего роста.

«Мы создали бренд Square под наш сервис для обслуживания продавцов», - отметил Джек Дорси, соучредитель и генеральный директор Block. «Block - это новое имя, но наша цель расширения экономических возможностей остается прежней. Независимо от того, как мы растем или меняемся, мы продолжим создавать инструменты, которые помогут расширить доступ людей к экономическим процессам».

Организационных изменений в Square, Cash App, TIDAL и TBD54566975 не произойдет, они продолжат поддерживать соответствующие структуры и бренды.

В результате намеченного ребрендинга сменит название на Spiral лишь Square Crypto, отдельная бизнес-структура, занимающаяся развитием экосистемы для работы с криптовалютами.

Подчеркивается, что название Block имеет обширную подоплеку  - тут и строительные блоки, и кварталы, и блокчейн, и фрагменты кода и кроме того препятствия, которые необходимо преодолеть.

Объявление о ребрендинге пришло через несколько дней после того, как Дорси ушел с должности генерального директора Twitter.

Новое название вступит в силу 10 декабря, сообщает Square, но тикерный символ "SQ" на Нью-Йоркской фондовой бирже в ближайшее время не изменится.

Компания Джека Дорси Square сменит название на Block

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