Количество IoT-подключений по технологии LPWA приблизится к полумиллиарду

24 декабря 2019 г., 14:35

По прогнозам экспертов из Strategy Analytics, уже в 2025 г. глобально будет насчитываться не менее 400 млн IoT-подключений при помощи технологии беспроводной передачи небольших по объёму данных на дальние расстояния LPWA.

Преимущества стандарта, в особенности низкое энергопотребление, способны значительно продлить жизнь сетям 2G, которые по-прежнему широко используются в Китае и других крупных странах благодаря более низким требуемым капиталовложениям и быстрому развертыванию относительно решений на базе стандартов NB IoT и Cat M, построенных на сетях LTE. Крупнейшими рынками для рассматриваемых решений окажутся коммунальное хозяйство, транспортные услуги, производство.

LoRaWAN займет доминирующее положение среди нелицензированных решений на базе LPWA. Впрочем, в отдаленной перспективе в лидеры все же выйдут такие технологии с низким энергопотреблением, как NB IoT, Cat M и 5G mMTC.

Ключевые игроки рынка LPWA в развитии предлагаемых продуктов будут опираться на технологии LoRa, Sigfox, RPMA, UNB.

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