Количество имен в домене .UA в 2020 г. выросло до 549,2 тыс.

25 января 2021 г., 14:45

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По итогам 2020 г. количество регистраций в домене верхнего уровня .UA увеличилось на 2,32% по сравнению с 2019 г. и достигло 549,18 тыс., по данным компании «Хостмастер». В декабре рост составил 0,27% по сравнению с предыдущим месяцем.

Количество доменных имен второго уровня за год увеличилось на 4,55% – до 23,8 тыс. Все остальные имена – третьего уровня. На сегодня для регистрации доступны 63 публичных домена: 57 географических и шесть общего назначения. В наиболее массовом публичном домене COM.UA насчитывается 317,75 тыс. имен (годовой прирост 3,97%).

Численность доменных адресов в популярном географическом публичном домене KIEV.UA за год уменьшилась на 2,65% – до 38,6 тыс. В то же время другой домен столицы – KYIV.UA – по итогам года вырос почти в полтора раза, до 1,15 тыс. имен.

Общее количество кириллических имен по итогам 2020 г. уменьшилось на 4,44%, до 7,48 тыс.

Почти 90% доменных имен используются, то есть имеют IP-адрес.

Услуги по регистрации в домене .UA в настоящее время предоставляют 123 регистратора. Суммарная доля рынка, которую по итогам декабря контролируют пять крупнейших регистраторов, составляет 70,2%, что на 0,01 п.п. меньше, чем в ноябре.

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