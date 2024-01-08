Коли й 5 млн дол. проблеми не вирішують

8 января 2024 г., 17:45

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За інформацією джерел, OpenAI пропонує ряду медіакомпаній контракти на суми від 1 до 5 млн дол. за можливість використовувати їх контент для навчання своїх AI-моделей. Раніше OpenAI вже оголошувала про контракти з Axel Springer та Associated Press, не розголошуючи конкретних сум.

Аналогічною діяльністю займається й Apple. Тільки суми більше. Але й бажання вагоміші – компанія хоче отримати право використовувати контент у майбутніх продуктах на власний розсуд.

Сенс подібних контрактів простий – контент, створюваний журналістами, за визначенням чистий та якісний, на відміну від того, що можна набрати у відкритих джерелах. З аналогічних причин традиційні платформи (хоча і дивно таке говорити про Google та Facebook) укладають угоди з видавцями. При цьому зрозуміло, що пропоновані суми несуттєві для видавців – та ж New York Times Company має виручку понад 2 млрд дол. за підсумками 2022 року. Враховуючи їх побоювання, що в майбутньому AI складе пряму конкуренцію журналістам новин, навчившись на їх матеріалі, зрозуміло, що вони не спокусяться пропонованими сумами.

З іншого боку, очевидно, що покупці не мають можливості пропонувати більше. І річ навіть не в наявності грошей. Просто вони по суті купують сировину, за допомогою якої звичайно якось покращать свій продукт. Але підсумковий вплив буде вочевидь невеликим.

Ситуація, швидше, патова, з елементами цейтноту – AI-розробники, звичайно, потребують доступу до якісного контенту. Але їхні інструменти вже беруть участь у його створенні й можуть позначитися на економіці журналістики у досить близькій перспективі.

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