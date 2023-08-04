Коли «достатньо добре» не достатньо для безпеки міграції в хмару. Частина ІІІ

4 августа 2023 г., 18:22

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Що потрібно зробити, щоб захистити хмарну мережу під час і після міграції у хмару?

Нагадаємо, існує три основні напрямки, які можна обрати для захисту хмарних мереж та міграції:

Захистити свої активи за допомогою рішень безпеки, що надаються постачальником хмарних послуг.

Інвестувати в підхід «зроби сам».

Співпрацювати з постачальником, який спеціалізується на кібербезпеці.

У попередніх постах мова йшла про перший та другий напрямок, а тепер зупинимося на третьому.

Цей підхід полягає у співпраці з постачальником послуг кібербезпеки, чиї програмні рішення і передові практики спеціально розроблені для забезпечення безпеки міграції в хмару і постійного захисту хмарних сервісів. Які ж переваги дає цей підхід? Про це нижче.

Максимальна гнучкість і свобода від прив’язки до конкретного хмарного оператора. Відомий постачальник рішень безпеки може задовольнити ваші потреби незалежно від того, як виглядають різні рівні вашої хмари, і він може працювати з вами незалежно від того, який тип хмарної архітектури - однохмарну, багатохмарну або гібридну - ви використовуєте. Як результат, ви отримуєте максимальну гнучкість і не будете прив’язані до конкретного рішення чи інфраструктури. Якщо в майбутньому ви додасте нового хмарного постачальника - наприклад, в результаті стратегічного вибору, підтримку суверенітету даних або злиття та поглинання з іншим бізнесом - це буде швидко і легко зробити. В результаті ви зможете відповідати не лише вимогам кібербезпеки, з якими стикаєтесь сьогодні, але й тим, з якими зіткнетеся в майбутньому, коли ваш бізнес і хмарна стратегія розвиватимуться.

Спеціалізована експертиза в галузі безпеки. Безпека - це на 100% те, чим займаються спеціалізовані постачальники безпеки. День за днем. Завдяки своєму глибокому досвіду, постачальники послуг з кібербезпеки є авторитетом, якому довіряють, коли мова заходить про безпеку хмарних технологій. Вони пропонують передові рішення та практики безпеки, які відповідають останнім загрозам та методам атак, і тому постійно рекомендуються та визнаються лідерами галузевими аналітиками.

Відповідність нормативним вимогам та регуляторна підтримка. Постачальники рішень з кібербезпеки розуміють вимоги до відповідності, характерні для різних галузей, і їхні рішення можуть допомогти організаціям у виконанні нормативних зобов’язань, пов’язаних з безпекою хмарних технологій, під час процесу міграції та після нього.

Міркування щодо загальної вартості володіння. У довгостроковій перспективі це часто є більш доступним, оскільки потрібно менше часу на розуміння вимог, налаштування та планування, а також навчання команд. Процес розгортання буде набагато швидшим і простішим, що, своєю чергою, також заощадить гроші. І це особливо актуально, коли ви використовуєте одного і того ж постачальника послуг з кібербезпеки для локальної безпеки, міграції в хмару і постійного захисту в хмарі.

Насправді згідно з дослідженням компанії Forrester про те, як один бізнес використовував рішення постачальника кібербезпеки, ПЗ забезпечило загальну рентабельність інвестицій у розмірі 169% з періодом окупності менше трьох місяців.

Але ж у третього напрямку теж є мінуси, про які слід пам’ятати.

Потенційно складніша інтеграція. Оскільки інструменти безпеки сторонніх постачальників не вбудовані в хмари, які вони захищають, налаштування може бути дещо складнішим, ніж при використанні інструментів від хмарного провайдера. Однак, маючи за плечима тисячі безпечних розгортань і міграцій, більшість постачальників рішень для кібербезпеки пропонують безпроблемні процеси інтеграції.

Додавання іншого постачальника. Виробник рішень кібербезпеки стає ще одним постачальником, з яким потрібно працювати. Це створює деякі додаткові операційні зусилля. Але якщо ви використовуєте того самого постачальника послуг з кібербезпеки, що й для захисту вашої локальної мережі, то ці зусилля мінімізуються.

Ми можемо бути дещо упередженими, але Check Point маємо 30 років досвіду у сфері кібербезпеки та понад 100 000 клієнтів по всьому світу, щоб підтвердити наше твердження, що співпраця з постачальником послуг з кібербезпеки - це підхід вартий уваги. Саме він дозволить максимізувати безпеку, простоту використання та рентабельність інвестицій.

Тому, коли постачальник хмарних рішень каже вам, що їхні хмарні рішення для безпеки «достатньо хороші», ви повинні ретельно зважити всі «за» і «проти» такого кроку. І, що важливо, переконайтеся, що ви знаєте, на що йдете.

І на завершення, якщо ви мігруєте в хмару, або намагаєтесь підвищити безпеку ваших систем у хмарі та підбираєте рішення для захисту хмарних мереж, ретельно оцініть різні стратегії та різні інструменти. Check Point та наші партнери з радістю допоможуть вам та нададуть необхідні консультації.

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