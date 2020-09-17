Когнитивное ПО Nokia для сетей SON повышает операционную эффективность

17 сентября 2020 г., 13:55

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Nokia анонсировала обновленное когнитивное программное обеспечение для самоорганизующихся сетей (Self-Organizing Network), которое предоставит операторам связи возможности автоматизации сетей 5G, минимизации участия человека и повышения операционной эффективности.

Обновленное ПО Nokia для сетей SON ликвидирует традиционную операторскую консоль и заменяет ее на объектно-ориентированную информационную панель (dashboard), позволяющую решать проблемы в режиме реального времени и повышать производительность труда. Эта информационная панель позволяет всем заинтересованным лицам – от руководства компании до маркетологов и инженеров – легко видеть, как в сетях SON решаются их задачи.

В ходе проекта, нацеленного на доказательство этой концепции у одного из ведущих североамериканских операторов, новое когнитивное ПО Nokia для автоматизации сетей SON увеличило операционную эффективность на 80%.

Используя концепции машинного обучения, такие как кластеризация, классификация и обучение с подкреплением, ПО Nokia управляет работой стандартных и адаптированных модулей и дает возможность автоматически обнаруживать, классифицировать и решать сетевые проблемы и использовать полученную информацию для дальнейшего совершенствования своей работы. В результате резко сокращаются объемы ручной работы и облегчаются сложные задачи технического анализа, которые приходится решать тем, кто не пользуется когнитивными решениями Nokia.

Помимо этого, сквозное наблюдение за рабочим процессом и учет целей в сетях SON позволяют компании Nokia впервые в отрасли оптимизировать работу сетей в соответствии с конечными целями оператора.

Когнитивные функции дают возможность обновлять ПО автоматически, без участия оператора, которому не нужно вручную отправлять запросы на апгрейд. При этом решение Nokia является программируемым. Для этого используется комплект разработчика (Software Development Kit) и открытые интерфейсы API, что позволяет еще более повысить быстродействие и гибкость данного решения.

Когнитивное ПО Nokia для сетей SON имеет функцию управления сетевыми сегментами, независимую от решений конкретных вендоров. Эта функция автоматизирует управление жизненным циклом беспроводных ресурсов и оптимизирует их использование. С помощью машинного обучения и автоматизации ПО Nokia для сетей SON может оптимизировать каждый сетевой сегмент в отдельности, обеспечивая тем самым более высокую доступность и качество сетей.

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