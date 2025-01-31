Про колекцію клавіатур Apple

31 января 2025 г., 17:45

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І знову я зі своєю колекцією, але цього разу не про комп’ютери. Про свою любов до Apple Extended Keyboard II я вже писав неодноразово, і, здається, я нарешті знайшов спокій у клавіатурах після того, як поєднав її з Touch ID і зробив основною клавіатурою.

Я не припинив використовувати інші клавіатури, і Realforce R2 досі залишається впевненою другою альтернативою, тому що перемикачі Topre – моя інша таємна любов. Але AEK II назавжди у моєму серці. Настільки, що у мене тепер їх чотири, плюс ще одна, яку я розібрав, випаяв із неї перемикачі, впаяв в іншу материнську плату й зібрав іншу клавіатуру на цій основі. Вона, щоправда, на жаль, у процесі трансплантації втратила магію AEK, і я нею не користуюсь.

Але в процесі збирання Маків і вивчення історії AEK я почав колекціонувати й інші цікаві клавіатури Apple, які свого часу використовували механічні перемикачі. Я настільки заглибився в це питання, що тепер у мене є практично всі ключові клавіатури Apple з механічними перемикачами, і я хочу про них трохи розповісти. Це глибока кроляча нора, з якої ви вийдете з величезним багажем знань про вінтажні клавіатури Apple, які вам скоріше за все зовсім не потрібні.

Macintosh Keyboard (M0110)

Клавіатура, яку Apple представила разом із новим на той час комп’ютером Apple Macintosh у 1984 році. З цікавих особливостей найбільш помітним у ній був факт відсутності клавіш навігації. За легендою, на цьому наполягав Стів Джобс, щоб змусити розробників створювати додатки, що використовують можливості миші. Також у цій клавіатурі вперше почали використовувати кнопку Command, яка застосовувалася для клавіатурних скорочень, відомих нам сьогодні.

Для підключення до комп’ютера використовувався кабель із телефонними роз’ємами, проте його не можна було використовувати із телефоном.

У клавіатурі використовувалися перемикачі Alps SKCC, і взагалі перемикачі компанії Alps Electric домінували у клавіатурах Apple, доки широке розповсюдження дешевших клавіатур із гумовими мембранами не змусило компанію згорнути цей бізнес.

Macintosh Plus Keyboard (M0110A)

Клавіатуру розробили для нової моделі Маків – Macintosh Plus, і постачали разом із ними, починаючи з 1986 року. Як можна побачити на фотографії, у цій клавіатурі з’явився не лише цифровий блок, а й стрілочки. Річ у тім, що на той момент Apple вже позбулася Стіва Джобса, і більше нікому було просувати й наполягати на цікавих ідеях. Для підключення клавіатура використовувала той самий телефонний кабель.

Ця клавіатура, оскільки вироблялася в різних країнах, залежно від географії виробництва, могла мати перемикачі Alps, Mitsumi або SMK. Треба сказати, що ні M0110, ні M0110A мені не сподобалися з погляду роботи з ними: клавіатури досить високі, і доводиться незручно тримати руки під час набору тексту.

Цей самий високий корпус створює ефект порожнечі й відлуння під час друку. Самі перемикачі нічим особливим не вирізняються в плані відчуттів.

Apple Desktop Bus Keyboard (A9M0330)

Ця модель клавіатури характерна тим, що замість телефонного роз’єму Apple почала використовувати Apple Desktop Bus, розроблений для підключення зовнішніх аксесуарів типу клавіатури або миші. Цікаво, що роз’єм був спочатку розроблений для комп’ютерів Apple IIGS, які на той час усе ще розробляли й продавали паралельно з лінійкою Macintosh. Apple почала використовувати його і в Маках, але конкретно ця модель клавіатури, яка з’явилася у 1986 році, більше відома як клавіатура Apple IIGS.

З інших особливостей цієї клавіатури – у ній також був додатковий роз’єм ADB для підключення миші; раніше клавіатура й миша підключалися до комп’ютера окремо. Завдяки архітектурі шини ADB тепер їх можна було підключати послідовно. На клавіатурі також з’явилася кнопка ввімкнення/ вимкнення комп’ютера, а дизайн і колір відповідали стилю Snow White, розробленому студією Frog Design для комп’ютерів Apple II.

Мені дуже подобається розмір і стиль цієї клавіатури, а приємні перемикачі Alps (або помаранчевого, або лососевого – світло-рожевого – кольору) роблять набір тексту дуже комфортним. Що збиває з пантелику, так це нестандартне розташування Caps Lock, Control і кнопки з тильдою (~), а також стрілочки, розташовані в один ряд. Якщо до стрілочок можна було б звикнути, а інші кнопки перепрограмувати, то Caps Lock як перемикач має механізм фіксації (тобто після натискання він залишається механічно ввімкненим), і це дуже вибиває з колії. (Для мене це критично, тому що я використовую Caps Lock для перемикання мов на клавіатурі, і «залипання» кнопки мені не потрібно. У тій Apple Extended Keyboard, яку я використовую, я перепаяв перемикач Caps Lock на звичайний, а ADB Keyboard мені шкода паяти. Тому я зазвичай просто нею милуюся, але не користуюсь).

Apple (Standard) Keyboard (M0116/M0118)

У 1987 році Apple представила два комп’ютери – Macintosh II та Macintosh SE, у комплекті з якими клавіатура за замовчуванням не постачалася. Покупці могли вибрати та придбати окремо або Apple Standard Keyboard, або Apple Extended Keyboard. Більш компактну Apple Standard Keyboard іноді ще називали Apple Keyboard, і ця назва згодом неодноразово використовувалася для інших моделей.

Розкладка клавіш в одній із модифікацій компактної версії була такою самою, як в Apple Desktop Bus Keyboard, але дизайн був значно «масивнішим», зокрема завдяки товстій внутрішній пластині. У результаті клавіатура виявилася набагато важчою за A9M0330. Це мало підкреслити потужність Macintosh II та Macintosh SE, які на той час були найпотужнішими моделями Apple.

Ця модель клавіатури існувала у двох модифікаціях: перша з номером моделі M0116 – із розкладкою, ідентичною ADBK, як я згадував вище, і друга з номером моделі M0118 – із більш звичною для європейських користувачів ISO-розкладкою. У другій модифікації клавіша Caps Lock розташовувалася на звичному сучасному місці, хоча клавіша Return залишалася вертикальною. (Коли я пишу ці рядки, M0118 їде до мене з Єгипту. Хто тут божевільний? Я божевільний!?).

Обидві модифікації використовували перемикачі Alps помаранчевого та лососевого кольорів, і хоча пуристи стверджують, що між ними велика різниця у відчуттях, я не можу цього підтвердити. Мені здалося, що у перемикачів лососевого кольору звук має нижчі частоти, але з клавіатурами такого віку є багато чинників, які за ці роки могли вплинути на зміну відчуттів і звукових характеристик.

Apple Extended Keyboard (M0115)

Перше покоління Apple Extended Keyboard було представлено разом з Apple Standard Keyboard як повнорозмірна версія тієї клавіатури. Вона мала навігаційні клавіші, окремий блок стрілок у формі перевернутої літери Т та набір функціональних клавіш від F1 до F15.

Клавіатури також використовували помаранчеві або лососеві перемикачі Alps. Розкладка клавіш ґрунтувалася на форматі «101 ANSI», який із 1986 року використовувався IBM у клавіатурах Enhanced Keyboard. Клавіатуру я додав в колекцію недавно, тому ще не встиг її почистити, і перепрошую за її зовнішній вигляд.

Apple Extended Keyboard II (M3501)

Кульмінацією еволюції механічних клавіатур Apple стало друге покоління Apple Extended Keyboard, яке компанія випустила у 1990 році. Вона була трохи меншою, трохи тихішою, ніж перше покоління. Верхня частина корпусу отримала S-подібний вигин, і з’явилася висувна панель для регулювання висоти або нахилу клавіатури.

Щодо перемикачів, залежно від країни виробництва та ринку споживання, у клавіатурах могли використовуватися перемикачі Alps (кольору «слонової кістки», «лососеві» або білі) або перемикачі Mitsumi. З тих чотирьох клавіатур, що є у мене, дві оснащені перемикачами кольору слонової кістки, а дві – Mitsumi. У мене поки що немає варіанту з лососевими перемикачами, хоча я не впевнений, навіщо це мені потрібно, окрім як для гордості наявністю повної колекції. Втім, це теж непогане пояснення. (Після написання цього тексту я все ж таки купив клавіатуру з лососевими перемикачами, але пообіцяв собі, що одну з Mitsumi я зрештою продам).

Про AEKII я вже неодноразово писав у своєму блозі. А після того, як я модифікував її, додавши Touch ID, я не можу вигадати для себе пояснення, навіщо мені могла б знадобитися ще якась клавіатура. Можливо, кілька моїх експериментів із сучасними клавіатурами, такими як Drop, Keychron та іншими, просто потрібно продати й забути про них.

Apple Adjustable Keyboard (M1242)

Назва клавіатури підкреслює її головну особливість – це був експеримент Apple у створенні ергономічних клавіатур. Клавіатура складалася з двох половинок, з’єднаних шарніром у верхній центральній частині, що дозволяло розсувати ці половинки під зручним для користувача кутом. При цьому пробіл залишався у центрі. У комплекті були також дві підставки для зап’ясть, а цифровий блок клавіш постачався окремо (аналогічно до Macintosh 128K), зі своєю власною підставкою для зап’ястя.

Клавіатура не стала популярною, головним чином через нішовість комп’ютерів Mac та кризу в Apple у той час (1994 рік). До того ж конструкція клавіатури виявилася досить незручною, крихкою та ненадійною. У ній використовувалися перемикачі Alps SKFS, і Apple Adjustable Keyboard стала останньою клавіатурою Apple, де застосовувалися механічні перемикачі.

Newton Keyboard

Одна з досить рідкісних клавіатур Apple – це клавіатура для прадідуся iPhone, персонального кишенькового комп’ютера Apple Newton.

Про неї я вже писав окремо, і за цим посиланням можна дізнатися, яке відношення ця клавіатура Apple має до IBM.

Інше

Починаючи з 1990 року, Apple почала заощаджувати, пропонуючи до недорогих конфігурацій Mac клавіатури з гумовими мембранами. Першою з них була Apple Keyboard II (M0487), яка зовні майже не відрізнялася від Apple Desktop Bus Keyboard (A9M0330), але мала значно спрощену конструкцію й була дуже незручною для набору тексту. Вона заслуговує на увагу хіба що через те, що у 1993 році випустили її чорний варіант, який постачався в комплекті з Macintosh TV, першим Mac у чорному кольорі.

У 1994 році Apple випустила AppleDesign Keyboard (M2980) – першу повнорозмірну бюджетну клавіатуру. За своїм форматом вона трохи нагадувала Apple Extended Keyboard, але на цьому схожість закінчувалася, адже замість механічних перемикачів тут знову ж таки використовувалися гумові мембрани, які суттєво погіршували відчуття під час друку. Ці дві клавіатури є у моїй колекції лише тому, що вони дісталися мені разом із певними іншими зразками.

Що ж до клавіатур з USB (починаючи з iMac G3) – про ці моделі ви, ймовірно, вже знаєте або бачили їх. Що хотілося б додати до колекції клавіатур Apple – це дві дуже рідкісні та помітно дорогі речі. Перша – це Lisa Keyboard (A6MB101), клавіатура від комп’ютера Apple Lisa, який був розроблений ще до Apple Macintosh. Жодних особливих почуттів до неї я не маю, просто цікаво. Приблизно такі ж відчуття стосуються й Macintosh Keyboard, яка входила до складу Apple Twentieth Anniversary Macintosh (TAM).

Ця клавіатура, хоча й з мембранами, є унікальною тим, що в ній знову не було цифрового блоку клавіш, але прямо в корпус клавіатури був вбудований трекпад. Вона ніколи не продавалася окремо, тому таких клавіатур дуже мало в обігу, особливо враховуючи те, що сам TAM продавався в досить обмеженій кількості. Сам комп’ютер мене не надто цікавить. Хоча, можливо, на мій інтерес сильно впливає вартість тих екземплярів, які трапляються у продажу.

Ось такий клавіатурний екскурс в історію Apple. Мороки з цими клавіатурами багато, тому що через вік клавіатур на деяких з них це добре видно, перемикачі забиваються пилюкою, пластик корпусів жовтіє від ультрафіолету, і т.д. Але спостерігати постфактум за цією еволюцією технологій теж дуже цікаво.

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