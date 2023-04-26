Кластер Brave1 стимулюватиме розвиток військових інновацій та оборонних технологій в Україні

26 апреля 2023 г., 17:45

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«Міністерство цифрової трансформації», «Міністерство оборони», «Генеральний штаб Збройних сил України», «Рада національної безпеки та оборони», «Міністерство економіки» та «Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості» презентували defense tech cluster Brave1. Це єдина платформа для співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології.

БпЛА, системи ситуаційної обізнаності, використання штучного інтелекту, супутникових даних – це інноваційні розробки, які дають змогу здобувати перевагу на полі бою, зберігають життя військових та цивільних.

Для прискорення впровадження таких розробок створюється Brave1. Скоординована робота та взаємодія учасників кластера дасть змогу швидше знаходити й розвивати технологічні рішення для сфери безпеки та оборони.

Будь-яка людина, стартап або компанія зможуть представити свою ідею або продукт Brave1 та здобути грант від держави. Таким чином, бізнес отримає можливості для розвитку, а наші військові – технології перемоги.

Компанії defense tech індустрії отримають організаційний та експертний супровід розробок, а також доступ до акселераторів та інкубаторів. Ідеться про системну роботу над удосконаленням розробок, підвищення знань щодо масштабування бізнесу, набуття цінності для інвесторів, менторство.

Загалом робота кластера сфокусована на п’яти основних напрямах:

надавати гранти розробникам, які забезпечують потреби «Сил безпеки та оборони»;

допомагати «Силам безпеки й оборони» знаходити ефективні технологічні рішення серед українських розробників;

створити платформу, яка об’єднує всіх стейкхолдерів галузі;

взаємодія із «Силами оборони», демонстрація розробок та отримання зворотного зв’язку щодо їх використання;

надати всебічну підтримку проєктам, які забезпечують потреби «Сил безпеки та оборони».

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