Київстар запускає проєкт для спільного забезпечення живлення критичних елементів мережі

21 декабря 2022 г., 8:25

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Київстар ініціює проєкт «Бізнес єднається заради перемоги» та запрошує до співпраці власників генераторів, готових підключати до них телеком-обладнання.

Масштабне руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури України внаслідок російської агресії напряму впливає на роботу мобільних операторів, оскільки базові станції підключені до енергомережі – вони не можуть працювати в разі тривалого відключення електроенергії. Коли зникає живлення, обладнання ще кілька годин працює від акумуляторів. Далі, де це можливо,

Київстар продовжує підтримувати роботу окремих критичних елементів мережі за рахунок генераторів, щоб якомога довше надавати послуги зв’язку своїм клієнтам. Проте забезпечити живленням усі 13,5 тисяч об’єктів по всій Україні неможливо, адже це залежить від багатьох факторів: наявності великої кількості генераторів і можливостей їхнього обслуговування та охорони, закупівель палива і логістики, особливостей розміщення обладнання і санітарних обмежень, залученості персоналу тощо.

«Ми отримуємо багато звернень від абонентів та бізнес-компаній, які є нашими клієнтами – усім потрібний зв’язок. Для спілкування з рідними, друзями, а також для роботи, – говорить Костянтин Вечір, В2В-директор Київстар. – І ми це розуміємо. Дуже розуміємо, наскільки важливо залишатися на зв’язку бізнесу. Особливо зараз, в умовах повномасштабної війни, щоб компанії працювали і підтримували економіку України. Тому ми закликаємо всіх єднатися і діяти разом заради нашої спільної перемоги».

Аби забезпечити роботу телеком-обладнання під час відключення електроенергії, Київстар може заживлювати його від генераторів інших компаній або фізичних осіб. Такі підключення вже відбуваються в різних населених пунктах України. Всюди, де є потреба у створенні альтернативної точки живлення, оператор готовий на комерційних умовах співпрацювати з місцевими бізнесами та громадянами.

Щоб долучитись до проєкту «Бізнес єднається заради перемоги», необхідно мати генератор потужністю від 6 кВт і заповнити форму зворотнього зв’язку на сайті або ж написати на [email protected] про готовність співпраці. Після отримання заявки фахівці Київстар нададуть відповідь із технічними деталями та умовами використання генератора.

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