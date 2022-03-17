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«Київстар» забезпечив інтернетом вже понад 200 бомбосховищ по всій країні

17 марта 2022 г., 16:45

Від початку війни Інтернет від «Київстар» з’явився вже у 201 бомбосховищі в таких містах як Київ, Житомир, Кривий Ріг, Рівне, Львів, Дніпро, Обухів, Хмельницький, Білгород-Дністровський, Зеленодольськ, Жовті Води, Чернівці, Тернопіль та Луцьк. Щоденно компанія підключає в середньому по 15-20 укриттів.

Для того, щоб подати заяву на підключення бомбосховища чи укриття до інтернету, потрібно звернутись із запитом на електрону адресу [email protected], вказавши свої контакти та адресу підключення.

«Київстар» забезпечив інтернетом вже понад 200 бомбосховищ по всій країні

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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