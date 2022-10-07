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«Київстар» відновив роботу мобільної мережі у 200 звільнених населених пунктах на Харківщині

7 октября 2022 г., 17:55
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Мобільний зв’язок від національного телеком-оператора доступний вже у 200 звільнених населених пунктах на Харківщині. Зокрема у містах та селищах: Ізюм, Вовчанськ, Балаклія, Білий Колодязь, Борівське, Козача Лопань, Вишнева, Шевченкове, Чкаловське, та інші.

Щодня телеком інженери «Київстару» відновлюють мобільний зв'язок на деокупованих територіях і покращують роботу мережі по всій Україні. Завдяки їх зусиллям наразі 86% мережі на Харківщині працює у звичайному режимі. А всього по Україні працює 93% мережі національного телеком-оператора.

Для того, щоб абоненти мобільного зв'язку у звільнених містах і селах могли якнайшвидше телефонувати рідним та близьким, спеціалісти «Київстару» використовують різні технічні рішення – як от підключення через Starlink, встановлення пересувних стільникових базових станцій, забезпечення електроживлення за допомогою дизель-генераторів, та інші.

Київстар зберігає за абонентами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, їх мобільні номери та кошти на рахунках. Отже, мешканці звільнених населених пунктів можуть одразу користуватись послугами мобільного зв'язку, як тільки в їх телефонах з'являється сигнал мережі. Крім того, завдяки національному роумінгу, послугами мобільного зв'язку «Київстар» можуть користуватись також абоненти інших мобільних операторів України.

Компанія продовжує будівництво мережі 4G на всій підконтрольній Україні території, для забезпечення стабільної роботи послуг зв'язку та інтернету. Так, за вісім місяців 2022 року спеціалісти компанії збудували 302 нових базових станцій мобільного зв’язку, а також оновили та модернізували 5,5 тисяч наявних базових станцій.

«Київстар» відновив роботу мобільної мережі у 200 звільнених населених пунктах на Харківщині

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