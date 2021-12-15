Київстар спрощує підключення eSIM контрактним абонентам

15 декабря 2021 г., 14:03

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Як повідомила компанія Київстар, тепер контрактні абоненти можуть підключити eSIM віддалено на сайті shop.kyivstar.ua. Раніше така можливість була лише при особистому зверненні з паспортом в один з фірмових магазинів Київстар.



Для того щоб підключити додатковий номер, потрібно вказати на сайті свої дані: ПІП, номер паспорту, адресу, обрати спосіб доставки контракту. Це може бути кур’єр або доставка Новою Поштою. Потрібно сплатити вартість першого підключення на обраний тарифний план. Після цього абоненту стане доступним QR-код, відсканувавши який, він вже зможе користуватись послугою відкладеного контракту. А повноцінне підписання контракту, стане можливе як тільки його доставить кур’єр або пошта, що відбувається зазвичай впродовж кількох днів.



Нагадаємо, що eSIM – це вбудована в смартфон SIM картка. Вона має вищий ступінь захисту: смартфон захищений від пошкодження, оскільки немає потреби постійно змінювати SIM-картку, а досить лише перемикатись між профілями. Також на один електронний чіп в середньому можна підключити до 5 різних номерів і переключатись між ними.



Як підкреслюється, технологія eSIM з’явилась в Україні в 2020 році і стрімко набуває популярності. Наприклад, за даними Juniper Research в найближчі 5 років кількість активованих eSIM в світі зросте на 180% та досягне відмітки 3,4 млрд до 2025 року.



Також повідомляється, що в мережі Київстар лише за останній рік кількість смартфонів, що підтримують eSIM, збільшилася на 160%, а за час коли послуга eSIM доступна для абонентів передплати та контракту її підключили близько 50 тис. абонентів.

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