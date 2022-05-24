Київстар сплатив 3 млрд грн податків то спрямував 33 млн грн на благодійництво

24 мая 2022 г., 16:23

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Від початку масштабного вторгнення росії в Україну, національний телеком оператор сплатив до держбюджету 3 млрд грн податків і зборів, перерахував до благодійних фондів 33 млн грн і надав абонентам підтримку бонусами і безкоштовними послугами зв`язку на суму понад 420 млн грн.



Провідний український оператор телекомунікацій Київстар спрямовує великі ресурси на підтримку обороноздатності України та реалізацію гуманітарних проектів. Зокрема, компанія перерахувала на гуманітарні потреби військовиків, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни понад 33 млн гривень. Абоненти компанії також долучились до збору коштів на благодійництво і, за допомогою виділених оператором коротких номерів та сервісу СМАРТ-Гроші, перерахували на гуманітарні потреби лікарень і військовиків понад 3,2 млн грн.



Найголовнішим своїм завданням компанія вважає забезпечення в країні стабільного, безперервного зв`язку. Так, у першому кварталі 2022 року оператор інвестував у розвиток зв`язку 659 млн грн. Завдяки цілодобовій роботі спеціалістів компанії, 95% базових станцій телеком мережі працюють у звичайному режимі, забезпечуючи громадян України послугами мобільного зв`язку та інтернету. За час воєнних дій Компанія збудувала більше 100 нових об`єктів мобільного зв`язку і підключила до безкоштовного інтернету 1 150 бомбосховищ у різних містах України.



Київстар піклується, щоб абоненти могли спілкуватись з рідними і близькими, де б вони не знаходились. За час війни абонентам було надано безоплатних послуг або спеціальні умови роботи послуг на суму еквівалентну 425 млн грн. Зокрема, абоненти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, можуть дзвонити на номери мережі та користуватись «Домашнім Інтернетом» без оплати. А в 16 країнах світу, куди вимушено виїхали мільйони українських жінок і дітей, абоненти отримують послуги зв`язку за тими ж тарифами, що й в Україні. Крім того, Київстар забезпечує безкоштовним мобільним зв`язком медиків, які працюють у зонах ризику.



Київстар залишається надійним партнером держави і допомагає суспільству долати складнощі воєнного часу. Як найбільший платник податків в телеком галузі, оператор перерахував державі з 24 лютого по сьогодні понад 3 млрд грн податків і зборів. Також компанія надає свої канали зв`язку Держслужбі з надзвичайних ситуацій для оперативного інформування населення. За період з 24 лютого через мережу компанії було передано понад 185 мільйонів повідомлень з життєво важливою інформацією.

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