«Київстар» планує зібрати 175 млн грн на розмінування країни

2 августа 2023 г., 17:35

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У рамках підтримки спільної ініціативи «Нам тут жити» від «Київстар» та Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим», оператор відраховуватиме в фонд 50 грн з кожного нового підключення до «Домашній інтернет» в період з 1 серпня по 30 вересня. Таким чином, компанія планує залучити на цю мету 1,5 млн грн.

Також серед усіх нових абонентів будуть розіграні 100 гігабітних роутерів з автографом амбасадора збору Святослава Вакарчука і брендовані комплекти, що включають браслет та марку до 25-річчя «Київстар». Розіграш відбуватиметься щотижня, а його результати публікуватимуть на сторінках бренда в соціальних мережах. Долучитися до кампанії можна, підключивши собі послугу «Домашній інтернет» за посиланням.

Окрім цієї ініціативи, компанія продовжує безоплатно підключати до інтернету укриття по всій країні. За час повномасштабного вторгнення було підключено понад 1460 укриттів, а розмір інвестицій сягнув 690 тис. грн. Також компанія безоплатно підключила інтернет в 1184 модульних будиночках для переселенців.

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