"Київстар» отримає інвестиції у 600 млн дол.

22 июня 2023 г., 10:35

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Як пише Reuters, телекомунікаційна компанія Veon заявила в середу, що інвестує 600 мільйонів доларів в інфраструктуру своєї дочірньої компанії "Київстар».

Компанія, акції якої котируються на біржі в Амстердамі, заявила, що ці кошти допоможуть модернізувати інфраструктуру мобільного оператора, в тому числі поліпшити зв'язок і послуги 4G по всій Україні.

Значна частина мобільної інфраструктури країни постраждала від російських ракетних обстрілів. Технічні команди "Київстару" виконали майже 150 000 ремонтних робіт з моменту вторгнення росії минулого року, це забезпечило функціонування 93% мережі.

Генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю Reuters, заявив, що інвестиції, які будуть розподілені протягом наступних трьох років, дозволять розширити покриття 4G-мережі компанії до 98% населення України, а також розпочати підготовку до переходу на 5G після закінчення війни.

З початку війни в лютому минулого року "Київстар" втратив близько 7% своєї активної клієнтської бази - або приблизно 1,7 мільйона абонентів.

Комаров, який перебував у Лондоні на міжнародному саміті з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference, сказав, що хоча кількість абонентів, ймовірно, продовжить "зменшуватися». Додавши, що "Київстар" почувається краще за інших і залишається "фінансово позитивним".

У листопаді минулого року Veon оголосила, що продасть свій російський бізнес, "Вимпелком", групі топ-менеджерів компанії на чолі з її генеральним директором Олександром Торбаховим за 2,2 мільярда доларів. Однак процес, начебто, виявився складним, і компанія зіткнулася з труднощами в отриманні необхідних дозволів від низки країн на репатріацію грошей, отриманих від продажу.

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