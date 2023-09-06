«Київстар» має сертифікацію з кібербезпеки ISO/IEC 27001 за всіма напрямками роботи

6 сентября 2023 г., 10:25

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Компанія «Київстар» повідомляє, що у липні успішно пройшла аудит за сертифікацією міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013, та наразі єдина з-поміж українських телеком-операторів має відповідний сертифікат за всіма напрямками роботи.

Сертифікація управління інформаційної безпеки (СУІБ) свідчить також про захищеність ІТ-інфраструктури, що підтверджено незалежним аудитом. Це важливо для клієнтів компанії, до яких висуваються галузеві вимоги щодо інформаційної безпеки: банків, компаній держсектору, об'єктів критичної інфраструктури та інших.

СУІБ охоплює керуючі, операційні та підтримуючі бізнес-процеси, які забезпечують функціонування та захист інформаційних систем та мереж, що призначені для надання абонентам наступних послуг: голосової електронної комунікації; доступу до мережі Internet; міжособистісної електронної комунікації; цифрового, інтерактивного, мобільного телебачення та радіомовлення; надання інформаційних, рекламних, консультаційних послуг, послуг інжинірингу та забезпечення діяльності телефонних центрів.

Нагадаємо, що у 2021 та 2022 роках «Київстар» пройшов сертифікацію ISO/IEC 27001 та підтвердив безпеку СУІБ при реалізації нових напрямків бізнесу для бізнес-клієнтів. Зокрема: послуги центру обробки даних (ЦОД), у тому числі хмарного, на основі технології Azure Stack Hub; продукти та послуги на основі технології інтернету речей (IoT); аналітичні продукти та сервіси на основі BigData; мобільні фінансові продукти та послуги (MFS).

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